Doping na meczu Legia - ŁKS [VIDEO]

Zapraszamy do obejrzenia filmowego z dopingiem kibiców Legii Warszawa podczas piątkowego meczu z ŁKS-em Łódź. Na stadionie zgromadziło się 26 584 fanów!

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dedi - 53 minuty temu, *.plus.pl Najlepszy doping w kolejce, najlepsza wrzawa! Widziałem pare skrótów i powiem szczerze mizeria. Obyśmy utrzymali taką frekwencje a jak nie to blisko tego wyniku.

Wiadomo gra jest dobra jest też dorba frekwencja. Następny mecz przy Ł3 to rewanż z Ordobasami 3 sierpień, będzie ogień wracamy do Pucharów. L odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.