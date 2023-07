Koszykówka

Linowski i Wieluński zawodnikami Legii

Środa, 26 lipca 2023 r. 13:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Legia Warszawa zakontraktowała dwóch kolejnych zawodników na nadchodzący sezon 2023/24. Do Legii wraca doskonale znany warszawskim kibicom, doświadczony podkoszowy - Adam Linowski, dla którego będzie to już ósmy sezon z eLką na piersi. Ponadto kontrakt z naszym klubem podpisał o 10 lat młodszy Marcin Wieluński, występujący na pozycjach 1-2.



Doświadczony, 36-letni podkoszowy może występować na pozycjach silnego skrzydłowego oraz środkowego. W barwach Legii, Adam Linowski rozegrał jak dotąd 212 meczów ligowych, występował z Legią również w europejskich pucharach (9 występów, 16 punktów) oraz Pucharze Polski (4 spotkania), a w sezonie 2019/20 w kilku meczach był kapitanem Legii. "Lino" po raz pierwszy trafił do Legii przed szesnastu laty i w sezonie 2007/08 na poziomie drugiej ligi zagrał 23 spotkania z eLką na piersi. Później trafił do AZS-u Politechniki Warszawskiej, grał później również w Kutnie, Szczecinie i Pruszkowie i z pruszkowskiego Znicza ponownie trafił do Legii przed sezonem 2015/16. W tamtym sezonie, zakończonym na drugim miejscu, po przegranym 2:3 finale z Miastem Szkła Krosno, Linowski rozegrał 42 spotkania w barwach Legii, w których notował średnio 9,4 pkt. i 5,8 zbiórki. Rok później wywalczył z naszym klubem do ekstraklasy.



W najwyższej klasie rozgrywkowej Linowski występował w Legii przez cztery kolejne sezony - aż do końca rozgrywek 2020/21. W tym czasie miał okazję rywalizacji wraz z Legią w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów oraz w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Ostatnie dwa sezony spędził w Polonii Warszawa, z którą najpierw wywalczył awans z drugiej do pierwszej ligi, a w ostatnim sezonie awansował do play-off na zapleczu ekstraklasy. W sezonie 2023/24 Adam Linowski znów występować będzie w Legii Warszawa i będzie najbardziej doświadczonym graczem w zespole prowadzonym przez Wojciecha Kamińskiego. Jak dotąd wystąpił w 223 oficjalnych meczach pierwszej drużyny Legii.



26-letni Marcin Wieluński ma na swoim koncie 25 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej w barwach Polskiego Cukru Toruń (sezon 2020/21) oraz Asseco Gdynia (2015/16). W ostatnich dwóch sezonach, podobnie jak Linowski, występował w Polonii Warszawa. Przed dwoma laty, mogący grać jako rozgrywający i rzucający obrońca, Wieluński notował 42.9% skuteczności za 3 punkty. W barwach Asseco, w sezonie 2015/16 został mistrzem Polski juniorów starszych, a jednocześnie MVP turnieju finałowego. Kolejny sezon spędził na rehabilitacji po zerwaniu więzadła krzyżowego, a w trakcie przygotowań do kolejnych rozgrywek, podczas sparingu KK Warszawa z Notecią, doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Po poważnej kontuzji odbudował się w drużynie I-ligowego Znicza, by w sezonie 2020/21 zaliczyć 24 występy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Teraz utalentowany obwodowy walczyć będzie o kolejne minuty na ekstraklasowych parkietach w barwach Legii Warszawa.



Imię i nazwisko: Adam Linowski

Data urodzenia: 25.03.1987 (36 lat)

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

Wzrost: 199 cm



Dotychczasowe kluby:

2022/23: Polonia Warszawa (I liga) - 37 meczów, śr. 20:08 min. gry, 9.0. pkt., 5.5 zb.

2021/22: Polonia Warszawa (II liga) - 28 meczów, śr. 26:25 min., 13.6 pkt., 10.0 zb.

2020/21: Legia Warszawa (PLK) - 34 mecze, śr. 10:36 min., 1.7 pkt., 1.6 zb.

2019/20: Legia Warszawa (PLK) - 22 mecze, śr. 14:57 min., 3.8 pkt., 2.1 zb.

2018/19: Legia Warszawa (PLK) - 22 mecze, śr. 12:10 min., 2.7 pkt., 1.9 zb.

2017/18: Legia Warszawa (PLK) - 27 meczów, śr. 13:57 min., 3.7 pkt., 2.6 zb.

2016/17: Legia Warszawa (I liga) - 40 meczów, śr. 22:09 min., 9.1 pkt., 5.1 zb.

2015/16: Legia Warszawa (I liga) - 42 mecze, śr. 23:15 min., 9.4 pkt., 5.8 zb.

2014/15: Znicz Basket Pruszków (I liga) - 29 meczów, śr. 30:21 min., 12.6 pkt., 9.0 zb.

2013/14: Znicz Basket Pruszków (I liga) - 28 meczów, śr. 31:51 min., 11.0 pkt., 8.8 zb.

2012/13: AZS Szczecin (I liga) - 30 meczów, śr. 17:59 min., 5.1 pkt., 3.0 zb.

2011/12: AZS Kutno (I liga) - 29 meczów, śr. 17:49 min., 5.8 pkt., 2.3 zb.

2010/11: Polonia 2011 Warszawa (I liga) - 21 meczów, śr. 25:21 min., 8.2 pkt., 3.8 zb.

2009/10: Polonia 2011 Warszawa (PLK) - 21 meczów, śr. 5:25 min., 1.2 pkt., 0.7 zb.

2008/09: AZS Politechnika Warszawska (II liga) - 28 meczów, śr. 13:35 min., 4.2 pkt., 2.5 zb.

2007/08: Legia Warszawa (II liga) - 23 mecze, śr. 2,5 pkt.





Imię i nazwisko: Marcin Wieluński

Data: 27.03.1996 (27 lat)

Pozycja: rozgrywający / rzucający obrońca

Wzrost: 197 cm



Dotychczasowe kluby:

2022/23 Polonia Warszawa (I liga) - 37 meczów, śr. 23:23 min., 8.4 pkt., 3.5 as.

2021/22 Polonia Warszawa (II liga) - 22 mecze, śr. 20:46 min., 9.6 pkt., 4.2 as.

2021/22 Dziki Warszawa (II liga) - 13 meczów, śr. 15:44 min., 4.2 pkt., 1.3 as.

2020/21 Polski Cukier Toruń (PLK) - 24 mecze, śr. 7:39 min., 1.2 pkt., 0.7 as.

2019/20 AZS UMK Toruń (II liga) - 11 meczów, śr. 28:27 min., 13.4 pkt., 3.5 as.

2018/19 Znicz Basket Pruszków (I liga) - 34 mecze, śr. 13:15 min., 3.4 pkt., 0.9 as.

2017/18 KK Warszawa (I liga)

2015/16 Asseco Gdynia (PLK) - 1 mecz, 4.17 min., 2.0 pkt.

2015/16 Asseco II Gdynia (II liga) - 32 mecze, śr. 24:05 min., 8.7 pkt., 4.0 as.

2014/15 SMS PZKosz Władysławowo (II liga) - śr. 23:10 min., 7.0 pkt., 3.3 as.

2013/14 SMS PZKosz Władysławowo (II liga) - 25 meczów, śr. 16:54 min., 4.4 pkt., 1.6 as.

2012/13 SMS PZKosz Władysławowo (II liga) - 1 mecz, 18:36 min.