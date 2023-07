Sparing: Legia II Warszawa 1-3 Leicester City U-23

Wtorek, 25 lipca 2023 r. 14:41 źródło: Legionisci.com

Przygotowująca się do nowego sezonu Legia II Warszawa rozegrała we wtorek sparingowe spotkanie z zespołem Leicester City U-23. Legioniści przegrali 1-3. Bramkę zdobył Ramil Mustafajew po asyście Bartosza Kapustki. W wyjściowym składzie znalazło się kilku piłkarzy z szerokiej kadry pierwszego zespołu, którzy wyjechali z rezerwami do Opalenicy - Cezary Miszta, Ramil Mustafajew, Jakub Jędrasik oraz Bartosz Kapustka. 29 lipca Legia II zagra sparingowe spotkanie z Zawiszą Bydgoszcz.



Legia II (skład wyjściowy): Cezary Miszta - Kacper Wnorowski, Damian Byrtek, Julien Tadrowski - Ramil Mustafajew, Mateusz Możdżeń, Filip Rejczyk, Igor Korczakowski - Jakub Jędrasik, Maksymilian Stangret, Bartosz Kapustka