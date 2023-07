Sparing: Zawisza Bydgoszcz 2-1 Legia II

W swoim czwartym sparingu tego lata, Legia II uległa 1-2 Zawiszy Bydgoszcz. Do przerwy "dwójka" prowadziła w Bydgoszczy 1-0 po akcji Saganowskiego i golu Stangreta, jednak po przerwie gospodarze rozkręcili się i za sprawą Sanockiego oraz Okuniewicza zdobyli dwie bramki. W Legii zagrali: Cezary Miszta, Jan Ziólkowski i Jakub Jędrasik z szerokiego składu pierwszej drużyny. Sparing: Zawisza Bydgoszcz 2-1 (0-1) Legia II Warszawa Gole: 0-1 31 min. Maksymilian Stangret (as. Franciszek Saganowski) 1-1 60 min. Krystian Sanocki 2-1 70 min. Piotr Okuniewicz b.a. Legia II: Cezary Miszta (80' Paweł Szajewski) - Kacper Wnorowski, Jan Ziółkowski (46' gr. testowany), Julien Tadrowski - Franciszek Saganowski (46' Cyprian Pchełka), Mateusz Możdżeń (80' Sebastian Kieraś), Aleksander Waniek (80' Jakub Adkonis), Igor Korczakowski (65' Kuba Kowalski) - Jakub Jędrasik (65' Wiktor Puciłowski), Maksymilian Stangret (80' Oskar Lachowicz), Szymon Grączewski (65' Wojciech Urbański) Trener: Piotr Jacek, II trener: Radosław Pruchnik

