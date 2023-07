25-27.07: Rozkład jazdy

W czwartek nasi piłkarze rozegrają pierwsze spotkanie II rundy kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji w Kazachstanie. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:00 polskiego czasu i będzie transmitowany w TVP Sport. Dziś z kolei, III-ligowe rezerwy Legii zagrają sparingowe spotkanie z młodzieżowym zespołem (do lat 23) Leicesteru. W środę w Rumunii, zawodnik Klubu Bokserskiego Legia - Kamil Wójcik walczyć będzie o strefę medalową Mistrzostw Europy do lat 16. Rywalem legionisty w kat. -80 kg będzie Ukrainiec, Vitalij Molchanov.



Rozkład jazdy:

25.07 g. 11:00 Legia II Warszawa - Leicester City U-23 [Opalenica]

27.07 g. 17:00 Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa



Młodzież:

26.07 g. 10:00 Legia U16 - Żalgiris Wilno (sparing) [LTC 7]

26.07 g. 12:00 Legia U17 - Żalgiris Wilno (sparing) [LTC 5]

26.07 g. 14:00 Legia U15 - Żalgiris Wilno (sparing) [LTC 7]