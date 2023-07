Drużyna Legia Ladies rozpocznie rozgrywki w pierwszy weekend września. Legionistki, dla których będzie to drugi sezon w III lidze, znów podejmą walkę o awans do drugiej ligi. Na inaugurację zagrają na własnym boisku z Kolejarzem Łódź. Ostatnie spotkanie w roku 2023 nasz zespół rozegra w połowie listopada w Tomaszowie Mazowieckim. Terminarz Legia Ladies na sezon 2023/24: 1. kolejka - 2-3 września: Legia Ladies - Kolejarz Łódź 2. kolejka - 9-10 września: Zamłynie Radom - Legia Ladies 3. kolejka - 16-17 września: Legia Ladies - Forty Piątnica 4. kolejka - 23-24 września: Polonia Warszawa - Legia Ladies 5. kolejka - 30 września-1 października: Legia Ladies - Ekosport Białystok 6. kolejka - 7-8 października: Fuks Pułtusk - Legia Ladies 7. kolejka - 14-15 października: Legia Ladies - Vulcan Wólka Mlądzka 8. kolejka - 21-22 października: Legia Ladies - Diamenty Warszawa 9. kolejka - 28-29 października: WAP Warszawa - Legia Ladies 10. kolejka - 4-5 listopada: Legia Ladies - Rekord Brzeziny 11. kolejka - 11-12 listopada: MUKS Tomaszów Maz. - Legia Ladies 12. kolejka - Kolejarz Łódź - Legia Ladies 13. kolejka - Legia Ladies - Zamłynie Radom 14. kolejka - Forty Piątnica - Legia Ladies 15. kolejka - Legia Ladies - Polonia Warszawa 16. kolejka - Ekosport Białystok - Legia Ladies 17. kolejka - Legia Ladies - Fuks Pułtusk 18. kolejka - Vulcan Wólka Mlądzka - Legia Ladies 19. kolejka - Diamenty Warszawa - Legia Ladies 20. kolejka - Legia Ladies - WAP Warszawa 21. kolejka - Rekord Brzeziny - Legia Ladies 22. kolejka - Legia Ladies - MUKS Tomaszów Maz.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.