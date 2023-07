W piątek mecz Zagłębia w Pruszkowie

Poniedziałek, 31 lipca 2023 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W piątek, 4 sierpnia o godzinie 18:00 nasi przyjaciele z Zagłębia Sosnowiec zagrają mecz ligowy w Pruszkowie. Gorąco zachęcamy wszystkich fanów Legii do wspierania sosnowiczan na tym spotkaniu.



Bilety kupować można przez Internet od wtorku, od godziny 10:00 TUTAJ. Wejściówki kosztują 10 zł (dziecięcy, od 6 do 9 lat), 20 zł (ulgowy) i 30 zł (normalny) oraz na sektor D - 30 zł (ulgowy) i 40 zł (normalny). Dzieci do lat 6 za darmo bez prawa do własnego miejsca, miejsce siedzące na kolanach osoby dorosłej.



Sprzedaż w kasie prowadzona będzie w czwartek w godzinach 17-20 oraz w piątek od 15:00 do rozpoczęcia spotkania - płatność tylko gotówką. W dniu meczu ceny biletów będą wyższe o pięć złotych.