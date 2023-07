Konferencja prasowa

Runjaić: Nie ma dla nas żadnych wymówek

Środa, 26 lipca 2023 r. 16:46 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jestem zadowolony, że przedłużyliśmy kontrakt. Ja i władze klubowe myślimy i widzimy pewne sprawy w ten sam sposób. Zaczęliśmy pewne wyzwanie i nie jest ono jeszcze skończone. Myślę, że tyle na ten temat dziś, bo najważniejsze jest jutrzejsze spotkanie - mówi przed pierwszym meczem w europejskich pucharach w sezonie 2023/24 trener Legii, Kosta Runjaić.









- Jest bardzo gorąco, to prawda, ale jest gorąco dla obu drużyn. Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani. Mieliśmy pełną świadomość, jakie warunki tu zastaniemy. O godzinie 21 nie będzie 40 stopni, oczekujemy niższej temperatury. Od nas zależy, co się wydarzy na boisku. Musimy grać bardziej ekonomicznie. Jesteśmy tu, by reprezentować polską piłkę. Jesteśmy zadowoleni, że wracamy do tych rozgrywek. Nie ma dla nas żadnych wymówek.



- Ordabasy to lider rozgrywek, jeden z kandydatów do zdobycia mistrzostwa. Są w środku sezonu, w 17 meczach zanotowali 13 zwycięstw, przegrali tylko raz. To pokazuje, z jaką drużyną przyjdzie nam się jutro zmierzyć. Grają bezpośrednio, szybko i posyłają prostopadłe piłki. Potrzebujemy dobrego balansu między ofensywą i defensywą, musimy być gotowi na wiele pojedynków i bronić całym zespołem. Nie mogę się doczekać tego spotkania.



O Maiku Nawrockim

- Nie będę dziś komentował spraw transferowych. Maik Nawrocki wykonał duży krok w tym sezonie. Jest nadal młody i musi dużo się uczyć. Będziemy obserwowali, jak mu się wiedzie w Celtiku. Cała drużyna w zeszłym sezonie zanotowała progres i to pomogło młodym zawodnikom - to sytuacja "win - win" dla wszystkich. Mamy nadzieję, że będzie mu się wiodło - Życzymy mu wszystkiego najlepszego.



KURSY NA ORDABASY - LEGIA

FORTUNA: 1 3.35 X 3.35 2 2.17



SONDA Jak oceniasz pracę Kosty Runjaicia na stanowisku trenera Legii? bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo bardzo słabo