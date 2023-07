Przygotowania do europucharów. Nieobecni Slisz i Carlitos

Oprócz wspomnianego Slisza, nie trenowali także Bartosz Kapustka , Filip Rejczyk , Jakub Jędrasik , Ramil Mustafajew , Jan Ziółkowski i Cezary Miszta - wszyscy pojechali do Opalenicy, gdzie we wtorek Legia II zmierzy się z rezerwami Leicester City (U-23). Ponadto nieobecni byli Robert Pich i Carlitos . Na początku treningu w oczy rzuciły się dwie nowe fryzury. Na zielono włosy ufarbował Blaz Kramer , a na bardzo krótko obciął się Josue . Kapitan Legii uczynił to w geście dla swojej żony i jej chorej matki, o czym w weekend informował na swoim Instagramie. Podczas 1,5-godzinnych zajęć zawodnicy pracowali z piłkami. Doskonalone były podania, a także kwestie taktyczne przed zbliżającym się meczem. Na zakończenie każdy oddał po trzy strzały zza pola karnego, które seriami bronili Kacper Tobiasz , Dominik Hładun i Gabriel Kobylak . Najpiękniejszym strzałem w samo okienko, który głośno docenili wszyscy zawodnicy, popisał się Tomas Pekhart . Trenowali: bramkarze: Dominik Hładun, Gabriel Kobylak, Kacper Tobiasz obrońcy: Rafał Augustyniak, Artur Jędrzejczyk, Radovan Pankov, Lindsay Rose, Yuri Ribeiro pomocnicy: Makana Baku, Jurgen Celhaka, Ihor Charatin, Juergen Elitim, Josue, Patryk Kun, Patryk Sokołowski, Igor Strzałek, Paweł Wszołek napastnicy: Marc Gual, Blaz Kramer, Ernest Muci, Tomas Pekhart, Maciej Rosołek Operacja Kazachstan We wtorek zespół także będzie trenował o godz. 17, a w środę wczesnym rankiem wyruszy w podróż do Kazachstanu. Przelot ma potrwać 7 godzin wraz z międzylądowaniem w Gruzji na tankowanie samolotu. Przedmeczowy trening zaplanowany jest na godz. 21 miejscowego czasu (17 czasu polskiego). Mecz Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 27 lipca o godz. 17:00 czasu polskiego. Bezpośrednio po meczu (po północy kazachskiego czasu) drużyna uda się w podróż powrotną do Polski. Rewanż tydzień później w Warszawie o godz. 21:00.

majusL@legionista.com - 18 minut temu, *.214.95 Carlitosa szkoda - ale zdecydowanie nie wykorzystal szansy !! mimo wszystko lepszy od muciego .... odpowiedz

Leksus - 20 minut temu, *.mm.pl Redakcjo co z Nawrockim ??? Podpisał bo nic oficjalnie nigdzie nie ma ??? odpowiedz

Legionista - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Raków się zbroi... teraz skrzydłowy na testach

wydali już w sumie chyba 3 czy 4 miliony euro na wzmocnienia - chcą obronić tytuł

a Legia:

Szymański prawie 2 miliony euro przychodu

Nawrocki conajmniej 5 milionów euro przychodu

i dalej ciągle kasy na transfery nie ma...

Wahadła bardzo słabe w razie kontuzji Wszołka

nie będzie komu grać... Baku słabiutki jest

odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.205.114 Po 3 strzały? Ja pier_e...

Po 30/ po 50/ ok, po 3? Kur_a... Dlatego właśnie Kosta jest tylko dobry. odpowiedz

tekken (L) - 5 godzin temu, *.chello.pl Mamy walczyć w pucharach i o mistrzostwo, a wy się chcecie pozbyć CARLITOSA! Zatrzymać za wszelką cenę to jest piłkarz zawsze groźny dla przeciwnika, kibice go lubią, musi być rywalizacja w ataku. Nawet niech siedzi na ławce, ale zatrzymać go, każdy polski klub chciałby go mieć w swoich szeregach. odpowiedz

Zerzeń - 6 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Caritas podobno odchodzi do Eldense odpowiedz

SEBO(L) - 7 godzin temu, *.chello.pl "Przygotowania do EURPUCHARÓW" - bez "O" też ciekawie brzmi... :) odpowiedz

Dedi - 12 godzin temu, *.plus.pl Trzeba awansować do grupy ligi konferencji bo można tam się naprawdę dobrze pokazać i zarobić, natomiast my zdobędziemy mistrza i celem pozostaje liga mistrzów a w gorszym przypadku Liga Mistrzów, nie można utknąć w najmniejszym pucharze i się tam domowić. Natomiast jeśli chodzi o III runde eliminacji ligi konferencji to trafiliśmy idealnie, u nas w Polsce przy okazji losowań panuje jakieś dziwne zaklęcie i klimat kiedy można zagrać z jakimś klubem znanym z nazwy nawet jeśli temu klubowi została tylko nazwa a i kiedyś nie był żadnym gigantem (mowa o Austii Wiedeń) jeszcze za bardzo co niektórym siedzą porażki z Dudenlage czy Trnawą , że s...y w gacie co niektórzy oczywiście przed Austrią Wiedeń nawet nie znając faktu czy oni przejdą tą Szaka Lake, można się obawiać ale nie takich firm jak Austria, czy Rosenborgi, Molde i takie tam, ale na przykład rywali w 4 rundzie jak Aston Villa ale też nie można całe życie obawiać się lepszych teoretycznie rywali. Jeśli chcę się grać w grupie to trzeba takich rywali zdecydowanie pokonywać, co gorsza śledzę komentarze userów którzy obawiają się Ordabasów bo upał... U nas nigdy się to nie zmieni. Austria Wiedeń to dla nas doskonale losowanie III rundy, teraz trzeba potwierdzać na boisku że te kluby to często tylko wyblakłe nazwy. A zabawa rozpoczyna się w grupie! L odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.205.114 @Dedi: Fajny komentarz Ziomek! Masz rację w części.

Ale czy Ty kiedyś walczyłeś na ulicy z przeciwnikiem tak na serio do kur_ końca? Każdego należy szanować i każdego należy się bać! Tylko strach motywuje do walki. Jeśli natomiast posiadasz doświadczenie w walce to wiesz, na ile Cię stać i po pierwszym gwizdku w 2 minuty rozpracujesz czy to będzie szybka walka czy raczej gość jest dobry i potanczycie. Dudelange i reszta tej miernoty skopała Nam dup_ aż do dziś boli. Ale pamiętamy także Real/Spartak/Sporting I resztę. Dziś mamy dobry skład i dobrą grę, ale jak na razie nie było prawdziwego testu w boju. Tym testem był mecz o superpuchar (co wyszło Nam ledwo ledwo) i ŁKS który zmiazdzylismy. To pokazuje że potencjał jest ale pewność siebie to jeszcze odległa kwestia. Duma kroczy przed upadkiem! odpowiedz

Arek - 16 godzin temu, *.tpnet.pl Zgadza się. kto jak nie my. odpowiedz

majusL@legionista.com - 16 godzin temu, *.centertel.pl Damy rade. Jak nie Legia to kto??!! (L) odpowiedz

