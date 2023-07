Przygotowania do eurpucharów. Nieobecni Slisz i Carlitos

Poniedziałek, 24 lipca 2023 r. 21:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zanim w poniedziałek piłkarze Legii stawili się na boisku treningowym w Legia Traning Center, sztab szkoleniowy przeprowadził godzinną odprawę, a następnie pół godziny pracowali w siłowni. Na boisku stawiło się tylko 19 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Nieobecny był m.in. Bartosz Slisz, który lekko podkręcił kostkę, ale ma być do dyspozycji trenera na czwartkowy mecz z Ordabasami Szymkent.



Oprócz wspomnianego Slisza nie trenowali także Bartosz Kapustka, Filip Rejczyk, Jakub Jędrasik, Ramil Mustafajew, Jan Ziółkowski i Cezary Miszta - wszyscy pojechali do Opalenicy, gdzie we wtorek Legia II zmierzy się z rezerwami Leicester Citu (U-23). Ponadto nieobecny byli Robert Pich i Carlitos.



Na początku treningu w oczy rzuciły się dwie nowe fryzury. Na zielono włosy ufarbował Blaz Kramer, a na bardzo krótko obciął się Josue. Kapitan Legii uczynił to w geście dla swojej żony i jej chorej matki, o czym w weekend informował na swoim Instagramie. Podczas 1,5-godzinnych zajęć zawodnicy pracowali z piłkami. Doskonalone były podania, a także kwestie taktyczne przed zbliżającym się meczem. Na zakończenie każdy oddał po trzy strzały zza pola karnego, które seriami bronili Kacper Tobiasz, Dominik Hladun i Gabriel Kobylak. Najpiękniejszym strzałem w samo okienko, który głośno docenili wszyscy zawodnicy, popisał się Tomas Pekhart.



Trenowali:

bramkarze: Dominik Hładun, Gabriel Kobylak, Kacper Tobiasz

obrońcy: Rafał Augustyniak, Artur Jędrzejczyk, Radovan Pankov, Lindsay Rose, Yuri Ribeiro

pomocnicy: Makana Baku, Jurgen Celhaka, Ihor Charatin, Juergen Elitim, Josue, Patryk Kun, Patryk Sokołowski, Igor Strzałek, Paweł Wszołek

napastnicy: Marc Gual, Blaz Kramer, Ernest Muci, Tomas Pekhart, Maciej Rosołek



Operacja Kazachstan



We wtorek zespół także będzie trenował o godz. 17, a w środę wczesnym rankiem wyruszy w podróż do Kazachstanu. Przelot ma potrwać 7 godzin wraz z międzylądowaniem w Gruzji na tankowanie samolotu. Przedmeczowy trening zaplanowany jest na godz. 21 miejscowego czasu. Mecz Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 27 lipca o godz. 17:00 czasu polskiego. Bezpośrednio po meczu (po północy kazachskiego czasu) drużyna uda się w podróż powrotną do Polski. Rewanż tydzień później w Warszawie o godz. 21:00.