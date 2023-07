Krajewski przedłużył kontrakt z Legią

18-letni obrońca Marcel Krajewski podpisał nową umowę z Legią Warszawa. Zawodnik przebywa obecnie w pierwszoligowym Zniczu Pruszków, gdzie na zasadzie wypożyczenia spędzi sezon 2023/2024. Krajewski urodził się 21 października 2004 roku. W Akademii Legii szkoli się od 2018 roku, gdzie trafił z SI Arka Gdynia. Wcześniej występował również w Sparcie Brodnica, a pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Gol Brodnica. Występuje na prawej stronie defensywy, z powodzeniem radzi sobie również jako prawy wahadłowy. W sezonie 2022/23 Krajewski występował w drużynie rezerw Legii Warszawa. Rozegrał 16 spotkań w rozgrywkach III ligi, w których zanotował dwie asysty. Zaliczył również 15 występów w Centralnej Lidze Juniorów U-19. Rozgrywki 2023/2024 Marcel Krajewski spędzi na wypożyczeniu do pierwszoligowego Znicza Pruszków, gdzie już zaliczył debiut - 89 minut w spotkaniu 1. kolejki z Resovią Rzeszów.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.