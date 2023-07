Bezpośrednią transmisję z meczu Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport. Początek spotkania o godz. 17:00. Od samego rana zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Kazachstanu. Poniżej możecie komentować przebieg meczu. KURSY NA ORDABASY - LEGIA FORTUNA: 1 3.7 X 3.3 2 2.16

Batman111 - 43 minuty temu, *.centertel.pl Nasze chłopaki muszą ogarnąć tam dobry wynik , żeby tylko łatwe zwycięstwo w lidze nie rozjechało im koncentracji bo to się różnie może skończyć i na ł3 może nie być czasu na odrabianie , obym się mylił odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak mamy coś osiągnąć to takie OGURASY trzeba wciągnąć na 1 śniadanie odpowiedz

olo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ciekawe, czy wszystkim kibicom którzy polecieli na mecz, uda się dotrzeć do celu. odpowiedz

Wodyyyyyyy - 4 godziny temu, *.centertel.pl 40 st i wilgotność 16%. Dramat. Co 15 min musi byc przerwa na płyny odpowiedz

Motywator - 4 godziny temu, *.waw.pl Faje w górę i golimy frajerow odpowiedz

