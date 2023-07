Komentarze (122)

Kudlaty - 1 minutę temu, *.play-internet.pl Legia jest słaba jak kibice rakowa odpowiedz

speed - 1 minutę temu, *.play-internet.pl A jak Kosta będzie 2 w lidze (to jego przeznaczenie). I cały misterny plan (kontrakt) w p...zdu. odpowiedz

Yaro - 2 minuty temu, *.centertel.pl Josue najsłabszy na boisku. odpowiedz

Czyngis Chan - 10 minut temu, *.orange.pl Pokonać ordę batu chana to nie jest tak łatwo. odpowiedz

Thompson - 11 minut temu, *.orange.pl Dobra zaliczka przed rewanżem. Brawo! odpowiedz

Szkoda L - 18 minut temu, *.t-mobile.pl Dobrze że tego nie oglądam bo to jest żenada, obejrzę sobie później Lecha tam będzie zwycięstwo i fajna gra a i wczoraj Raków się miło oglądało.

Legia wogole się nie wzmocniła w porównaniu z Rakowem czy Lechem. Dramat. Mistrzostwa Polski nie będzie napewno. odpowiedz

Farme(L) - 11 minut temu, *.185.18 @Szkoda L: to qrva nie oglądaj! odpowiedz

grzesiek - 10 minut temu, *.centertel.pl @Szkoda L: taaa i z tym naszym wlascicielem swiatowcem z ameryki darkiem m. Pierdziele taką Legie tzn w przenosni pierdziele. odpowiedz

EU07 - 19 minut temu, *.plus.pl A na meczu ligowym pełne trybuny i Legia to potęga..... Uwierzyli co niektórzy w lepszą grę po wygranych z Rakowem a tu co? Po staremu gra nie wygląda dobrze. odpowiedz

Jacek - 19 minut temu, *.com.pl Taka silna nasza liga ? Była odpowiedz

Byniu - 20 minut temu, *.vectranet.pl Niestety ale 5 Ekipa Kazachstanu z zeszłego sezonu pokazuje naszym miejsce w szeregu odpowiedz

Azteck - 21 minut temu, *.mm.pl Padają goni padake odpowiedz

Medalik - 21 minut temu, *.mm.pl BUahahahahahahahahha odpowiedz

Caesar - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl @Medalik: pośmiejemy się za tydzień w rewanżu z Karabachem hahaha odpowiedz

13 - 22 minuty temu, *.205.80 To jakiś dramat. odpowiedz

Rtk - 24 minuty temu, *.orange.pl Trener i gwiazdy naszej Superligi zweryfikowane przez 3 swiat pilkarsko odpowiedz

Kibic - 24 minuty temu, *.net.pl Co robi na boisku pajac celhaka odpowiedz

Syn trenera - 25 minut temu, *.play-internet.pl Kompromitacja . Na stepach Azji ..Co na boisku robi Ślisz z Pekhartem I Josue dramat. Czemu Niemiec zmian nie robi odpowiedz

Hehheehe - 26 minut temu, *.orange.pl Hahahaahahahhahaahhaha odpowiedz

Zibi - 29 minut temu, *.t-mobile.pl Jędrzejczyk w składzie 3 : 0 w plecy można obstawiać. Jaki kurs u buka na 3 w plecy. Kolejny atak na piłkę Artura buhhha odpowiedz

Miki55 - 29 minut temu, *.play-internet.pl Tak odpadają z pucharów frajerzy. Zostańcie wy już w tym Kazachstanie albo w Chinach tylko nie wracajcie już do Warszawy. Chuj wamw dupę niedojdy. odpowiedz

antek - 29 minut temu, *.play-internet.pl ty niemiec zminy zmiany odpowiedz

Salazar - 29 minut temu, *.play-internet.pl To się nie dzieje serio... nie nie... Koszmar!!! Padaka, syf, dno, WIELKIE ZERO!!! Gwiazdeczki w dupę kopane mać! odpowiedz

Wtf - 30 minut temu, *.chello.pl Jeszcze kilka podejść i Runjaić ogarnie te puchary. odpowiedz

Rikki - 30 minut temu, *.net.pl I znów będzie polewka .

Puchary poszły się .....

Kun to godny zastępca Mladena robi różnicę... odpowiedz

Wo(l)a - 31 minut temu, *.tpnet.pl Po prostu wychodzi zmęczenie ciężkim i długim sezonem...

Dobra nie chce mi się już tego gówna oglądać, idę na spacer z psem... odpowiedz

Atmosferić - 31 minut temu, *.orange.pl i po pucharach - do przewidzenia. odpowiedz

Marius Lacatus - 32 minuty temu, *.98.215 Może się skończyć dwucyfrówką! odpowiedz

Jacek z Polski - 32 minuty temu, *.orange.pl Kiedy się skończy napinanie pod wynikami pucharowymi rozmaitych polskich drużyn, że Legia to by takiego rywala...? odpowiedz

robochłop - 32 minuty temu, *.orange.pl Po pierwszej połowie dwóch ancymonów powinno zaliczyć zjazd do bazy-Pankov i Celhaka...grają dalej-a my zbiieramy owoce i dekoncetracji...wstyd... odpowiedz

ivi - 32 minuty temu, *.orange.pl Nie poddawaj się ukochana ma odpowiedz

Gargamel - 33 minuty temu, *.tpnet.pl Na tym etapie nie ma słabych drużyn - tylko słaby bramkarz odpowiedz

Wtf - 33 minuty temu, *.chello.pl Z taką potęgą to nie wstyd????

Bialystoker - 33 minuty temu, *.centertel.pl Uuuuuu uuuuuu uuuuuu eliminacje do eliminacji cwele odpowiedz

Trevor - 33 minuty temu, *.autocom.pl przypomina się Astana sprzed kilku lat -też było 2-0 , potem 2-1 i na koniec 3-1 odpowiedz

Wariacik Repatriancik - 34 minuty temu, *.centertel.pl Brawo dla WIELKIEJ LEGII !!!!!!!!!! odpowiedz

Pusia - 34 minuty temu, *.centertel.pl Bye bye puchary, możecie się skupić na lidze, cała Polska ma bekę z legijnych panienek odpowiedz

e(L)o - 34 minuty temu, *.ksiezyc.pl No i po zawodach... Idę na piwo odpowiedz

mmmm - 35 minut temu, *.Gawex.PL puchary mamy z głowy

Robin(L) - 35 minut temu, *.t-mobile.pl To się kur... Pokazali na początku drugiej połowy odpowiedz

Mrok - 37 minut temu, *.com.pl Pierwszy efekt zastąpienia Nawrockiego Pankovem już skutkuje. odpowiedz

Robin(L) - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Dla tej drużyny nie ma łatwych przeciwników oni sami sobie potrafią wszystko spierd....

Jerry - 41 minut temu, *.orange.pl Moim zdaniem Legia powinna odpuścić sobie te trzecioligowe rozgrywki, gdzie ani prestiżu, ani pieniędzy, a powinna skupić się na zdobyciu Mistrzostwa Polski. Granie na 2 fronty może nam przeszkodzić w zdobyciu mistrzostwa. Niech uefa nażre się tymi ch…. rozgrywkami. Lach niech sobie je traktuje poważnie, bo to ich szczyt, a nie Legia. My mierzymy w Champions League. odpowiedz

Robin(L) - 36 minut temu, *.t-mobile.pl @Jerry: Mierzenia i marzenia to jedna a rzeczywistość pokazuje że ta drużyna to nie nadaje się nawet do tak miernych rozgrywek jak to określiłes więc...

R - 33 minuty temu, *.plus.pl @Jerry: kurczę żarcik zacny odpowiedz

robochłop - 41 minut temu, *.orange.pl Tobiasz coraz mocniej dryfuje w stronę Maryjana Antolovica... odpowiedz

Syn Trenera - 42 minuty temu, *.play-internet.pl A taki był ładny amerykański..Josue ze Sliszem najsłabsi na placu .Gra opiera się na Wszołku...O Tobiaszu to nie napiszę nawet...nic. . zaraz będzie że upał, że murawa nierówna że jupitery źle świeciły . Żenada na razie. I wstyd odpowiedz

Ziomek - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Tobiasz...pokora przede wszystkim! Bo sodówka uderzyła. Ścierę ładna puściłeś! odpowiedz

Robin(L) - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl Co wy chcecie bramkarza mamy klasy światowej wręcz Kolejny raz, dostał piłkę za kołnierz Chłopak pokazuje się z najlepszej strony chyba się szykuje jakiś transfer tej gwiazdy...

Obronil dwa karne i już sie w główce pojeb.....

Kopacze eż nie za, wiele pokazali w pierwszej połowie delikatnie mówiąc druga będzie pewnie podobna.

Panie Tobiasz po meczu też, pokażesz te swoje głupie minki usmieszki i pajacowanie z wywalonym językiem????

Powiedzieć że on się nie za bardzo nadaje do bramki Legii to jakby nic nie powiedzieć.

SZACUN DLA EKIPY CO POJECHALA NA TEN WYPIZDZIEW

grzesiek - 44 minuty temu, *.centertel.pl a gdzie ci wielbiacy arka malarza i jego na przedpolu hmmm? odpowiedz

Maverick - 44 minuty temu, *.play-internet.pl ĢÓWNO NIE LEGIA!!!!!!!

Wszyscy myśleli juz o Austrii.W. a tu najpierw trza przejśc kozojebców.Remis w tym meczu to bedzie cud o ile w ogóle będzie.Ale co tam,ważne że się pokonało beniaminka 3-0 i juz się myśli postradało.Wczoraj taki racow bach bach 3-2 pojechał.Az się przyjemnie patrzyło.A te legijne śc...wa o mało co w pewnej chwili samobója sobie nie wbili.Mam nadzieje ze w przyszłym sezonie pucharów nie będzie. odpowiedz

Tomasz - 45 minut temu, *.supermedia.pl Ordabasy wzięły Tobiasza na dwa .... odpowiedz

atmosferić - 45 minut temu, *.orange.pl 1-1 u tych dzikusow bedzie dobrym wynikiem. odpowiedz

xxxxx - 45 minut temu, *.lsas.aero Aby tak dalej panowie to napewno wygramy

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 46 minut temu, *.19.184 Klasyk. Pisałem parę dni temu że będą męczarnie i ewentualny fartowny awans, dla nas nie ma już słabeuszy, to my robimy za chłopców do bicia. odpowiedz

grzesiek - 46 minut temu, *.centertel.pl prosze panstwa jak sie nowy kontrakt daje trenerowi przed pucharami to tak to jest. Kontrakt podpisany i mozna teraz grac na zwolnienie samego siebie. A pozniej Legia bedzie placic przez 2 lata runjacowi albo i 3 odpowiedz

.... - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: milcz pajacu odpowiedz

grzesiek - 7 minut temu, *.centertel.pl @....: redakcja akceptuje takie komentarze z obrażaniem???? odpowiedz

Sebo(L) - 47 minut temu, *.vectranet.pl Celhaka pierwszy do wymiany.Pankov drugi w kolejności.Gual poza jednym strzałem kompletnie nie przypomina piłkarza,który potrafił w pojedynkę wygrywać mecze Jagielloni.Na razie jest chaotycznie,czyli tak samo jak gra Szymkentu,któremu Legia sprezentowała bramkę.Po przerwie powinien wejść Elitim i Muci aby rozkręcić grę bo na razie wygląda to bardzo słabo. odpowiedz

Zielu - 47 minut temu, *.centertel.pl U nas zawsze jak przedłużają kontrakt z trenerem to musi coś od.bać odpowiedz

Michał - 49 minut temu, *.plus.pl Gramy chyba jakiś trening a nie mecz pucharowy. Brak ambicji i chęci zwycięstwa. No i znowu się zaczęło... Tobiasz znów gwiazda w bramce. Nie chce się już go oglądać w bramce Legii. A podobno wiemy jak wygrać ten mecz. Ja rozumiem że gorąco i duszno ale zero ambicji i akcji i chęci zwycięstwa to nie rozumiem. Ważne żeby kasa się zgadzała.Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

BuLi - 49 minut temu, *.inetia.pl Tobiasz zawalił. Malarz mu każe wychodzić z pola bramkowego ? Josue też nie pomaga. Zwalnia, kręci kręci kółka. Źle to wygląda. odpowiedz

Super Przemo - 49 minut temu, *.net.pl Ale ta Legia słaba. odpowiedz

Kaktus - 51 minut temu, *.orange.pl Może mi ktoś wytłumaczyć tą logikę???

Cielaka nie zgłaszamy do grania w ekstraklasie a wystawiamy go w pierwszym składzie eliminacji pucharów...

Ps. Cialaka i Pankowa trzeba w przerwie zmienić bo to dzisiaj piąta kolumna... odpowiedz

Egon - 47 minut temu, *.waw.pl @Kaktus : Wydaje mi się, że Elitim nie jest jeszcze w stanie wytrzymać całego meczu kondycyjnie, więc pewnie wejdzie w drugiej połowie za Celhakę.

Szkoda, że problemem Carlitosa jest jego wysoki kontrakt, bo przecież on nie jest w niczym gorszy od Guala czy Kramera. odpowiedz

ZENADA!!! - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Transfery Zielinskiego katastrofa!

Pankov, Kun i Gual najsłabsi na boisku

Pankov same straty i głupie faule

Kun siła strzału na poziomie dziecka z podstawówki

Gual tylko się przewraca i odbija od obrońców odpowiedz

antek - 54 minuty temu, *.play-internet.pl a ten Celchaka to drugiej legii

odpowiedz

Byniu - 58 minut temu, *.vectranet.pl Nasz bramkarz swoim zachowaniem okazuje brak szacunku rywalom i dostał już kolejną piłkę za kołnierz, Z Lechią było to samo. Najgorsze jest to, że ten człowiek niczego się nie uczy tzn nie wyciąga wniosków odpowiedz

Cyniek - 52 minuty temu, *.heldenvannu.net @Byniu : przecież to bramkarz wart przynajmniej 7 milionów euro odpowiedz

Maverick - 51 minut temu, *.play-internet.pl @Byniu : Dokładnie.Kretyn cholerny.Tylko tak mogę napisać bo powinno się go zwyzywac za to co zrobił.Nic się tuman z Ursynowa nie nauczył.Gówno nie bramkarz odpowiedz

atmosferić - 58 minut temu, *.orange.pl Na polskie druzyny wystarczy pressing i ich niema. odpowiedz

Leżę nayebany - 1 godzinę temu, *.12.10 5 warek Strong już obaliłem nie da się tego oglądać ! Leg Io! odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl najlepszy jest sędzia odpowiedz

LEGIO MUSISZ POKAZAC SWOJĄ POTĘGĘ! - 59 minut temu, *.153.179 @antek: sędzia chyba pijany odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kiedyś w Legii bronił Maciej Szczęsny, który Legię miał generalnie gdzieś, podobnie jak każdy inny klub w którym grał. Mimo to bronił bardzo dobrze, bo był profesjonalistą. Podobnie było z Kuciakiem. Teraz mamy między słupkami wielkiego "kibica" z (L) w sercu Tobiasza i co? I g***o. Jak tak mu zależy na Legii, to niech zostanie maskotką. W stroju Kazka mógłby pajacować do woli i nie narażałby nas na kolejne kompromitacje. odpowiedz

miki - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wywalić tego pajaca z bramki.

Czesław Michniewicz - 1 godzinę temu, *.vetiverttyrn.com Widać brak pożądnego trenera. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Czesław Michniewicz: nasz dyrektor spirtowy zielinsiu uznal ze vukovic bedzie za dobry i moze za duzo szczekac wiec lepiej bylo wziac runjaca odpowiedz

TheBillu - 58 minut temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: akurat vco to najgorszy trener w Legii odpowiedz

E - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dramat odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Mam nadzieję, że poprawią skuteczność. Straciliśmy mega głupią bramkę ale się zdarza. Trzeba ich docisnąć. odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 1 godzinę temu, *.98.56 @Wolfik: na razie to nas cisną pastuchy odpowiedz

Kurka wodna - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: powiem inaczej ,jakich ja czasów dożylem,że mamy problemy w lidze konferencji , odpowiedz

Korda - 58 minut temu, *.centertel.pl @Kurka wodna : i to w pierwszej rundzie odpowiedz

Artur - 50 minut temu, *.25.51 @Kurka wodna : w jakiej lidze? Czlowieku my tam nigdy nie zagramy....gramy dopiero jedna z trzech rund wstepnych. Ta liga 3. kategorii to dla nas raj niedostepny. odpowiedz

Kurka wodna - 46 minut temu, *.t-mobile.pl @Artur: zluzuj majty odpowiedz

Kurka wodna - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak nisko upadamy , odpowiedz

ajgel35 - 1 godzinę temu, *.chello.pl co jeszcze robi w naszej bramce

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niech ten caly Tobiasz wezmie sie za gre a nie pajacowanie! Za chwile bedzie z niego drugi Czarek " babol" Miszta jak sie nie ogarnie!W Szczecinie dostał jedna za kolnierz dziś nastepna a Hladun na lawce??!! odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Szkoda ze zamiast Maika nie chcieli naszego "eksportowego" bramkarza. Wolałbym oglądać Nawrockiego + Hladuna zamiast Pankowa + Tobiasza. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 1 godzinę temu, *.216.251 Kąpromitacja wisi w powietrzu ! odpowiedz

E - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu 2.0: KOMPROMITACJA to twoja znajomość naszego języka… odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.113.99 @Krzeszczu 2.0: Oby ni spadła razem z deszczem. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Tobiasz może chciałby do Polonii? odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To jest niepoważny człowiek który jest jeszcze dumny ze swojego podejścia do obowiązków.Czy Legię stać na takiego jajcarza na takiej newralgiczbej pozycji na boisku? odpowiedz

Piłkarskie jaja - 1 godzinę temu, *.32.156 Nie mieliśmy słabszego golkipera od czasów Maryjana Antolowicza. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.113.99 13 minut trwał Sen o Warszawie...

Żeby się nie skończyło horrorem. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl przeciez tobiasz to nigdy nie byl talent. Jwsli dawali za niego sporo to byl najlepszy czas na jego sprzedaz. A w jego miejsce sprowadxic jakiegos mlodego perspektyeicznrgo z ekstraklapy albo zaplecza... odpowiedz

OgladamTo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Także ten... odpowiedz

Anty czesio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jakość transmisji na razie taka sama jak gra Legii odpowiedz

Makana Baku na boisko! - 1 godzinę temu, *.61.185 Nie mamy bramkarza! Tobiasz to parodia! odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pajacuj przed bramką dalej Kacperku odpowiedz

Wieczny fan mioduskiego - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gwiazdorem Kacperek kolejny Lob po Gdańsku eh odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tobiasz jest skończonym błaznem, nieprawdopodobne co taka miernota, takie zero, robi jeszcze w Legii… odpowiedz

Miodulski król sedesów - 1 godzinę temu, *.216.145 Już nas pastuchy dojeżdżają. Co się dzieje! odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tobiasz się nadaje.... Kolejna szmanta.... odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Oglądam i zastanawiam się co ci kibice tak cały czas chodzą wokół trybun? Zawody jakieś mają czy co? odpowiedz

Cyniu - 1 godzinę temu, *.50.234 @e(L)o: jakiś wjazd z bramą musiał być odpowiedz

Banan - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jakość transmisji jak z Mundialu w 1974 roku... odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Musi być,oby udany,ciekawy pomysł na skład i mecz,skoro wystawiamy "Cielaka"... odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Elitim ... Kun

................ Josue ................

Pekhart ... Gual

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Bez muciego ???? Yupi !! odpowiedz

lacatus - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Świetny pomysł z tą relacją, ale prośba więcej zdjęć!!!!!!! odpowiedz

Danny - 5 godzin temu, *.net.pl Redakcjo, w relacji nie wyświetlają się zdjęcia. Tylko u mnie czy coś nie działa? odpowiedz

Batman111 - 7 godzin temu, *.centertel.pl Nasze chłopaki muszą ogarnąć tam dobry wynik , żeby tylko łatwe zwycięstwo w lidze nie rozjechało im koncentracji bo to się różnie może skończyć i na ł3 może nie być czasu na odrabianie , obym się mylił odpowiedz

ops2 - 7 godzin temu, *.centertel.pl Jak mamy coś osiągnąć to takie OGURASY trzeba wciągnąć na 1 śniadanie odpowiedz

olo - 8 godzin temu, *.orange.pl Ciekawe, czy wszystkim kibicom którzy polecieli na mecz, uda się dotrzeć do celu. odpowiedz

Wodyyyyyyy - 10 godzin temu, *.centertel.pl 40 st i wilgotność 16%. Dramat. Co 15 min musi byc przerwa na płyny odpowiedz

Singspiel - 2 godziny temu, *.plus.pl @Wodyyyyyyy: mecz będzie po zmroku. Na pewno nie 40. odpowiedz

tomi - 2 godziny temu, *.chello.pl @Singspiel: Jeśli będzie tylko 32 stopnie,to i tak przy takiej wilgotności,to jest patelnia i ciezko się chodzi odcinek 3 km,a co dopiero biega? To nie jesty Europa,tylko azja w połączeniu z Saharą.Remis będzie dobrym wynikiem. odpowiedz

Motywator - 11 godzin temu, *.waw.pl Faje w górę i golimy frajerow odpowiedz

