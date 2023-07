Runjaić: Dziękuję naszym kibicom, są szaleni

- Gorąca pogoda, gorąca atmosfera. Było to solidne spotkanie w naszym wykonaniu, straciliśmy głupie, przypadkowe bramki. Rozmawialiśmy o tym dużo w przerwie spotkania. Już przed meczem mogliśmy spodziewać się, że zespół rywala zdobędzie bramkę po stałym fragmencie gry i tak się stało. - Przegrywaliśmy 0-2 po pokonaniu 6400 km, proszę sobie wyobrazić, jak czuła się drużyna. Doceniam sposób, w jaki wróciliśmy do meczu. Bardzo ładna bramka Tomasa Pekharta, ale brakowało nam skuteczności. Jeżeli policzymy wszystkie szanse, to mieliśmy ich wiele. Żałuję, że ich nie wykorzystaliśmy. Mieliśmy nawet szansę, by wygrać to spotkanie, ale wynik jest ok. - Nie wiem czy był karny, czy nie - nie jestem sędzią. Sędzia dobrze pracował, wynik pokazał dobry poziom obu zespołów. Rezultat dla obu drużyn jest sprawiedliwy. Nie jestem osobą, która chce oceniać zachowanie kibiców. Uważam, że ze strony obu drużyn to spotkanie było toczone w duchu fair play. - Za tydzień na naszym stadionie też będzie gorąca atmosfera, czeka nas kolejne bardzo trudne spotkanie. Dużo oczekuję po tym meczu. Jestem zadowolony, że nie nabawiliśmy się kontuzji. Dziękuję naszym kibicom, są szaleni, że wybrali się na taki wyjazd. To jest właśnie Legia. - Boisko było w lepszym stanie, niż się spodziewaliśmy przez przyjazdem. - Dlaczego Cehlaka? Zaznaczałem już podczas przygotowań, że musimy dokonywać wiele rotacji. Naszym zadaniem jest awansować do fazy grupowej, wygrać mistrzostwo i wygrać puchar. Musimy mieć wielu zawodników od początku sezonu, którzy będą w rytmie. Jurgen Celhaka zagrał bardzo solidny mecz.

Michał - 15 minut temu, *.plus.pl Runjaic Ty się weź za drużynę bo na razie jest to pewna niewiadomą. Dzisiaj mecz tragedia. Brać się do treningu i dobrej gry jak na Legię Warszawa przystało. odpowiedz

Leśny Dziadek - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Będzie lepiej, będzie dobrze. Najważniejsze, że jest przygotowanie fizyczne na odpowiednim poziomie. Reszta za chwilę. Do boju w rewanżu. odpowiedz

Dimas - 29 minut temu, *.play-internet.pl Celhaka zagrał solidny mecz... To ja chyba inny mecz oglądałem odpowiedz

grzesiek - 33 minuty temu, *.centertel.pl wypier*** j odpowiedz

Patryk - 28 minut temu, *.chello.pl @grzesiek: chyba ty kolego bo nie potrafisz nic więcej napisać odpowiedz

grzesiek - 26 minut temu, *.centertel.pl @Patryk: bij brawo pilkarzom i trenerowi po tym meczu. Chyba jeszcze nie wszedles na rynek pracy, bo jakbys wykonał tak swoją prace jak dzis pilkarze Legii to by Cie szef juz pierwszego dnia z niej wywalil. Ell odpowiedz

Zombii - 25 minut temu, *.supermedia.pl @grzesiek: kto? odpowiedz

grzesiek - 22 minuty temu, *.centertel.pl @Zombii: niech runjaic wypier***a, bo przedluzyl umowe a teraz od razu wtopa odpowiedz

Leśny Dziadek - 14 minut temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Grzegorzu...nie, grzesiu, wystarczy. Smród jest zbyt duży... odpowiedz

Cinek - 34 minuty temu, *.tpnet.pl Hej malkontenci. Zawsze będzie coś nie tak. odpowiedz

Urs72 - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Luzik , nie ma co się spinać Kosta podpisał nowy kontrakt jest zarobiony jak go Miodek będzie chciał wypier........kaska za siedzenie na dupie . Co on pier.....co konferencja to Gramy z wielkim zespołem , musimy zagrań na 100 a tu ???? Jak kluby ekstraklasy mają zbierać punkty ??? odpowiedz

MKTW - 42 minuty temu, *.162.96 Qurla, raków potrafi, łach, potrafi, tylko Legia się męczy, jakieś fatum? odpowiedz

Markus Merk - 37 minut temu, *.play-internet.pl @MKTW: To Legia już odpadła, czy jeszcze jest rewanż, który wygramy 4:0. odpowiedz

MKTW - 7 minut temu, *.162.96 @Markus Merk: masz jakieś wątpliwości

? 4:0? Daj spokój i zedz na ziemię. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Z Celhaką od początku to jakąś pomyłka, gość miał tyle strat, że oczy bolały, Tobiasz też 2 bramki z kapelusza, powinien odpocząć, popracować nad ustawieniem oraz ki centracją

odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.255.115 Co on pieprzy?? Na razie to był trzeci mecz rozgrywany i on już chce robić rotacje?? Chyba mu ten upał za bardzo w czachę przygrzal ????????. Zapomniał że i mecz ze sracovia przełożony?? Więc o jakiej ilości meczy mówi i o zmianach?? odpowiedz

Maniek - 3 minuty temu, *.162.96 @Sobo(L)ew: Takie, alibi, sobie tworzy odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.net.pl W domu ich ogramy na Twierdzy łazienkowska do boju Legia ! odpowiedz

snajper24 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panie trenerze.... trochę Pan bredzi. odpowiedz

Lupus - 50 minut temu, *.centertel.pl @snajper24: Upał, zmiana strefy klimatycznej i pewnie niewyspanie odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Pajac Tobiasz najsłabszy na boisku! odpowiedz

Dossa Junior - 1 godzinę temu, *.chello.pl "Jurgen Celhaka dobrze zagrał bardzo solidny mecz".

Ej, dobry mecz owszem, Trenerze, zagrał Jurgen, ale Kolumbijczyk... odpowiedz

SiWyL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wstyd Runjaic. Zagraliście totalny piach.

Oczy bolały. Tamci mogli prowadzić 3:0

odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Takie mecze grano w Ekstraklasie 20 lat temu. Piłka zawsze może podskoczyć i zmarnować całą akcję. Mam wrażenie, że Legia, pomimo trudów tego meczu, spokojnie by wygrała, i to nawet kilku bramkowo, gdyby murawa była równa. Nawet Josue miał problemy z przyjmowaniem prostych piłek. Kramer prawie przestrzelił gola do pustej. W rewanżu powinno być spoko. Ordabasy nie było takie złe, ale to i tak ze dwie półki niżej niż Legia. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Mateusz z Gór: bez przesady, Pekhart mial sam na sam i nawet strzalu nie oddal, Gual mial pilke po ziemi, Kun to samo, Jedza mial 2, ktore mu spaly pod noge, Wszolek mial na woleju wiec tez mu murawa nie przeszkodzila a ze skaczacej Kramer i Gual uderzyli akurat dobrze. Jak dla mnie te pudla wynikaly z braku pewnosci siebie, duzo bylo bojazni i nastawienia zeby tylko nie przegrac. Niepotrzebnie bo tam tyle miejsca w srodku bylo, ze gdybysmy grali odwazniej srodkiem to takie okazje do podan jak August przy golu wchodzily by co chwile.



Ale fajnie, ze wrocili do meczu i mogli nawet wygrac. Gramy do konca, fizycznie nie odstawalismy w tym upale, zawsze sie trudno gra z takimi rywalami co pałują przed siebie, trzeba to tylko w srodku pola uspokoic, a my zesmy w srodku pola eksperymenty jakies z Celhaką odstawili. odpowiedz

Romuald - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: miejmy nadzieję, że był to ostatni wystep tego grajka w Legii odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L:



No przecież sam przyznajesz, że te piłki co spadały pod nogi to potem uciekały. Źle się gra, kiedy musisz koncentrować się nie na jakości uderzenia, ale na tym, by w piłkę w ogóle trafić. Nawet przy krótkich podaniach po ziemi piłka zaczynała podskakiwać, w taki sposób zresztą narodziła się akcja na zwycięstwo, co Kramer nie trafił. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Trener tez jest szalony z tym Celhaką i jeszcze bardziej wychodzac nim na 2 polowe. odpowiedz

P. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @L: Dokładnie. Trafne spostrzeżenie. odpowiedz

