Augustyniak: Czekamy na rewanż

Czwartek, 27 lipca 2023 r. 21:13 źródło: Legia Warszawa

- To najgorętsze miejsce, w jakim byłem. Nawet na wakacjach temperatura nie osiąga tylu stopni. Gra w takich warunkach to na pewno wyzwanie - powiedział po meczu z Ordabasami Szymkent Rafał Augustyniak.



- W pewnym momencie na trybunach zrobiło się trochę dziko. Butelki, a tym bardziej kamienie - taka sytuacja jest po prostu niedopuszczalna. Kibice narazili zdrowie nie tylko nasze, legionistów, ale również swoich zawodników.



- Wyciągnęliśmy wynik z 0-2 na 2-2. To na pewno cieszy. Pokazaliśmy charakter, a w końcu mogliśmy jeszcze wygrać. Czekamy już na rewanż w Warszawie. Na naszym boisku będziemy chcieli pokazać naszą grę. Dzisiaj naprawdę było ciężko, chociaż nie chcemy szukać żadnych wymówek.



- Zdecydowanie zbyt łatwo straciliśmy bramki. Dobrze, że był czas na odwrócenie losów spotkania.