Adam Ryczkowski wzmocni rezerwy Legii

Adam Ryczkowski wróci na Łazienkowską i będzie w sezonie 2023/24 zawodnikiem III-ligowych rezerw naszego klubu - poinformował na Twitterze Paweł Gołaszewski. 26-letni skrzydłowy, który ostatni sezon spędził w I-ligowej Chojniczance, ma być ważną postacią drugiego zespołu Legii, którego celem na najbliższe rozgrywki będzie awans do II ligi. To efekt polityki Marka Śledzia, który chce stawiać w drugim zespole na zawodników z wyższych lig z legijną przeszłością, którzy pozwolą osiągnąć jasny cel, jakim jest awans.

