Kazachstan po raz trzeci. Legia faworytem do awansu!

Środa, 26 lipca 2023 r. 10:58 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Do tej pory Legia Warszawa dwukrotnie rywalizowała z drużynami z Kazachstanu w europejskich pucharach. Pierwszy raz miało to miejsce w sezonie 2014/15, po słynnym wykluczeniu z eliminacji Ligi Mistrzów po dwumeczu z Celtic FC. Wówczas podopieczni Henninga Berga trafili w 4. rundzie el. Ligi Europy na FK Aktobe. Będący na fali zespół ze stolicy wygrał na wyjeździe 1-0, a u siebie 2-0 i awansował do fazy grupowej LE. Trzy sezony później warszawiacy trafili na mistrza Kazachstanu - FK Astanę.



Wojskowi przystępowali do meczów 3. rundy el. Ligi Mistrzów w roli faworytów, ale w pierwszym meczu niespodziewanie przegrali w Kazachstanie 1-3. W rewanżu przy Łazienkowskiej 3, w obecności 25 tysięcy widzów, wygrali tylko 1-0 i pożegnali się z marzeniami o piłkarskim raju. Nieco ponad miesiąc później posadę trenera stracił Jacek Magiera.



Do tegorocznych eliminacji europucharowych drużyna Kosty Runjaicia przystępuje od 2. rundy. Aby zapewnić sobie pucharową jesień, musi wyeliminować trzech rywali. Pierwszą przeszkodą na drodze jest klub Odrabasy Szymkent, który aktualnie prowadzi w tabeli kazachskiej ekstraklasy. Sporo informacji o przeciwniku znajdziecie w naszym raporcie z obozu rywala.



Według bukmacherów Fortuny to polska ekipa jest zdecydowanym faworytem do awansu. Kurs na wygraną Legii w pierwszym, wyjazdowym meczu wynosi tylko 2,12, a na zwycięstwo gospodarzy 3,45. Legionistom przyjdzie rywalizować w bardzo trudnych warunkach pogodowych - aktualnie temperatura w Szymkencie przekracza 40 stopni Celsjusza. Można założyć, że głównym celem Legii będzie więc nie stracić bramki.



