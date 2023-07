Legia dotarła do upalnego Kazachstanu

Środa, 26 lipca 2023 r. 13:13 Woytek, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legii Warszawa dotarła do Kazachstanu. Wyprawa do środka Azji nie była prosta pod względem logistycznym. Po losowaniu przy Łazienkowskiej rozważano kilka scenariuszy podróży do Szymkentu, ostatecznie zdecydowano się samolot czarterowy i takie zaplanowanie trasy i godzin przelotu, by podróż była jak najmniej uciążliwa dla piłkarzy. Dodatkowo należało uwzględnić 4-godzinną różnicę czasu między Polską a Kazachstanem.



W normalnych warunkach bezpośredni lot w linii prostej do Kazachstanu nie stanowiłby problemu, ale ze względu na konflikt zbrojny pomiędzy Rosją i Ukrainą, odpadła możliwość podróży nad tymi krajami.









"Operacja Szymkent" rozpoczęła się już we wtorkowy wieczór. Po popołudniowym treningu zespół udał się na nocleg do Radomia. Dlaczego? Poranny start z Lotniska Chopina okazał niemożliwy z powodu braku slotów. Dlatego by przed lotem zminimalizować utratę godzin potrzebnych na odpowiedni na wypoczynek i regenerację, zmienione zostało lotnisko wylotowe. O godzinie 5:30 rano legioniści stawili się w Porcie Lotniczym Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku, a o 6:30 samolot wzniósł się w powietrze. Po 3 godzinach lotu nastąpiło planowane przymusowe międzylądowanie w Gruzji. Na lotnisku w Tbilisi zatankowane zostało paliwo i można było ruszać dalej. Ostatnie dwie godziny lotu do Szymkentu upłynęły już dosyć szybko.



Samolot z drużyną na pokładzie kazachskiej ziemi dotknął tuż po godz. 17 miejscowego czasu (13 polskiego czasu). Przy opuszczaniu pokładu samolotu w każdego wychodzącego na płytę lotniska uderzyła fala gorącego powietrza. Słupki na termometrach w Szymkencie wskazują dziś ponad 40 stopni Celsjusza. Ekipa z Warszawy szybko udała się w półgodzinną podróż do hotelu Rixos Khadisha, który położony jest w okolicy stadionu Ordabasów. Po obiedzie i krótkim odpoczynku zaplanowany jest oficjalny przedmeczowy trening na 20-tysięcznym stadionie im. Każymukana Mungajtpasuly. Odbędzie się on w godzinie czwartkowego meczu (21 czasu miejscowego). Wcześniej trener Legii weźmie udział w konferencji prasowej.



W Szymkencie nie zabraknie oczywiście kibiców Legii Warszawa. Według naszej wiedzy, do Kazachstanu wybiera się ponad 100-osobwa grupa fanatyków ze stolicy Polski.



