23 zawodników leci do Kazachstanu

22 zawodników zabiera na pokład samolotu do Kazachstanu trener Legii Kosta Runjaić . W kadrze zabrakło m.in. Bartosza Kapustki , Cezarego Miszty , Roberta Picha , Filipa Rejczyka i Carlitosa .

Garwo(L)in - 28 minut temu, *.centertel.pl O ile ta piątka napastników wystarczy, to po sprzedaży Nawrockiego i prawdopodobnie Rose potrzebny jest jeszcze 1-2 obrońców oraz lewy pomocnik.Raków chyba stawia wszystko na jedną kartę...póki co ich transfery robią przynajmniej na papierze większe wrażenie od naszych i chyba nie zanosi się na bolesną weryfikację jak większość osób tu pisała.Przynajmniej nie w tym sezonie. odpowiedz

niezdecydowany - 50 minut temu, *.aster.pl to leci Kapustka czy nie? odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 41 minut temu, *.centertel.pl @niezdecydowany: nie. odpowiedz

