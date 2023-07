Kosta Runjaić przedłużył kontrakt z Legią!

Wtorek, 25 lipca 2023 r. 17:00 źródło: Legia Warszawa

Trener Legii Warszawa Kosta Runjaić podpisał z klubem nową umowę, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku.



Runjaić został szkoleniowcem Legii Warszawa w czerwcu 2022 roku. Prowadzony przez niego zespół zdobył 20. w historii klubu Puchar Polski i 5. Superpuchar, a rozgrywki Ekstraklasy zakończył na drugim miejscu i wystąpi w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Niemiecki szkoleniowiec dotychczas prowadził drużynę w 42 meczach, z których wygrał 23, notując średnią dwóch punktów na mecz w rozgrywkach ligowych.



- Chciałbym serdecznie podziękować Dariuszowi Mioduskiemu, Marcinowi Herrze i Jackowi Zielińskiemu za zaufanie, jakim mnie obdarzyli przedłużając kontrakt. Jestem szczególnie zadowolony z tego powodu, ponieważ to pokazuje, że zarząd Legii ma taki sam pomysł jak ja na skuteczną pracę. Tylko wtedy, gdy kluczowe osoby blisko współpracują ze sobą przez dłuższy czas i w duchu wzajemnego zaufania, klub może rzeczywiście się rozwijać, zarówno pod względem sportowym, jak i ekonomicznym. Wiele tutaj zaczęliśmy, ale koniec tego procesu jest jeszcze daleko. Największym sukcesem dla mnie jako trenera jest zawsze to, że mogę w znaczącym stopniu rozwijać klub razem ze wszystkimi oddanymi mu osobami. To możliwe jest tylko przez lata. Jesteśmy na dobrej drodze i musimy ją kontynuować. Chcę ją podążać pokazując przykład i determinację - mówi trener Kosta Runjaić.



- Przedłużenie kontraktu z trenerem Runjaiciem oznacza stabilizację i kontynuację obecnego modelu zarządzania zespołem. Wysoko oceniamy jakość pracy, kompetencje i komunikację sztabu, w który nadal będziemy inwestować. Doceniamy przede wszystkim rozwój sportowy drużyny, ale również rozwój indywidualny wielu zawodników, dzięki któremu wzrosła ich wartość. Trener Runjaić objął zespół w okolicznościach, które wymagały umiejętności budowania relacji i wygenerowania odpowiedniej energii w zespole, co było tak samo ważne jak odpowiednie przygotowanie piłkarzy i znalezienie dla nich odpowiedniego modelu gry. Otwartość i duże zaangażowanie trenera w sprawy klubu, który zapewnia drużynie i sztabowi doskonałe warunki, świadczą o poczuciu wzajemnej odpowiedzialności. Życzę Koście sukcesów w dalszej pracy w Legii - mówi dyrektor sportowy Jacek Zieliński.