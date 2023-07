Dziś wieczorem rozpocznie się 2. kolejka Ekstraklasy. Dwa mecze zostały przełożone na inne terminy - Legii z Cracovią i Rakowa z Koroną. Na początek pojedynek dwóch beniaminków, w którym Ruch podejmie ŁKS. Obydwa zespoły przegrały swoje inauguracyjne spotkania. W sobotę Warta zagra z Górnikiem, a Jagiellonia z Puszczą. Ponadto czekają nas derby Dolnego Śląska na stadionie we Wrocławiu. W niedzielę odbędą się 3 mecze - Stal zmierzy się z Piastem, Lech z Radomiakiem, a Pogoń z Widzewem.

Ziomek - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Nigdy nie zrozumiem przekładania tych meczy. Jeszcze jak by to była końcówka sezonu to można zrozumieć ze zmeczeni i w ogóle...inni mają w sezonie po 60 meczy i nie narzekają ???????? odpowiedz

Wycior - 41 minut temu, *.t-mobile.pl @Ziomek: meczy to koza… odpowiedz

