2. kolejka Ekstraklasy. Derby dla Zagłębia

Bielany - 28.07.2023 / 18:20, *.orange.pl na zdjęciu stadion Hutnika :D ?



oby dobra przepowiednia Ekstraklasa na Hucie ;-)



Legia &Hutnik odpowiedz

Mamut - 28.07.2023 / 14:48, *.t-mobile.pl Derby Dolnośląskie z udziałem kibiców gości?? Ktoś wie? odpowiedz

@ziomek - 28.07.2023 / 12:48, *.171.41 I przypomnij sobie jak wyszedl Rakow rok temu jak gral kozaka i nie przekladal meczow. A no tak, ze Slavia w 4 rundzie ich zajechala fizycznie tak, ze nawet Kovacevic w bramce nie mial sily stac. A my ze Slavia fizycznie wygladalismy swietnie. Poza tym to tez wynika z naszej ligi. Taki Karabach czy inne Ordabasy za 3 dni w lidze sobie zagraja z jakimis amatorami a u nas kazdy fizycznie przygotowany top. W Holandii czy Belgii tez przekladaja mecze bo to sa ligi, ktore zahaczaja troche o eliminacje na poczatku sezonu, reszta najlepszych nie ma takiego problemu, w 4 rundzie dopiero zaczynaja gre. Po prostu uef ama mniejszych gdzies i kaze im grac w wakacje mecze co 3 dni podczas gdy najlepsi sobie graja sparingi w Stanach. odpowiedz

Żenada - 10 godzin temu, *.247.68 @@ziomek: Początek sezonu. 1 mecz na tydzień i to jest dobrze przygotowany zespół kondycyjnie? skoro już mecz przekładamy? W normalnym klubie by zwolnili ludzi od przygotowania fizycznego ale u nas powiedzą, że są dobrzy bo piłkarze wytrzymali 90 minut w Kazachstanie. Wszystko tutaj wytłumaczą. Na tym forum kibice to stan umysły podobny do tego rosyjskiego. Dyrektor sportowy ściąga same gnioty, a tutaj piszą, że na papierze jest mocny skład. Tak mocny, że już siły nie ma. Odpadniemy wcześniej albo później, więc i tak czeka nas 1 mecz w tygodniu. Po to Ci piłkarze tutaj przychodzą. Dobra pensja, zero wysiłku. Ich nikt nie chce i do tego za darmo. To się zastanów co to za wynalazki muszą być. Do tego mamy dyrektora sportowego z Wigier Suwałki. Czego się tam nauczył i kogo tam poznał? Tutaj ludzie myślą, że jak były legionista to najlepszy we wszystkim. Skauting w Europie jest tak dobrze rozwinięty, że jak ktoś już odchodzi za darmo, to naprawdę musi być drewniany albo po przejściach. Poza tym cały czas była mowa, że potrzebne są pucharu bo za szeroki skład. To po co przekładamy mecz? Szansa na wejście do pucharów są znikome, a my nawet nie wykorzystujemy kwalifikacji do rotowania składem. Mamy największy budżet w lidze i transfery jak Stal Mielec. Brawo prezes i dyrektor, że kibice są zadowoleni. odpowiedz

Ziomek - 28.07.2023 / 10:09, *.t-mobile.pl Nigdy nie zrozumiem przekładania tych meczy. Jeszcze jak by to była końcówka sezonu to można zrozumieć ze zmeczeni i w ogóle...inni mają w sezonie po 60 meczy i nie narzekają ???????? odpowiedz

Wycior - 28.07.2023 / 10:11, *.t-mobile.pl @Ziomek: meczy to koza… odpowiedz

Ziomek - 28.07.2023 / 11:01, *.t-mobile.pl @Wycior : i ty baranie! odpowiedz

Kris - 28.07.2023 / 11:28, *.vectranet.pl @Ziomek: Zwiedzają Kazachstan odpowiedz

Mariusz - 28.07.2023 / 11:39, *.play-internet.pl @Ziomek: Ziomek sromek... odpowiedz

L - 28.07.2023 / 12:43, *.171.41 @Ziomek: ale inni, ci co maja po 60 meczow, nie zaczynaja sezonu od grania co 3 dni i wyjazdow do Azji. Ci najlepsi co 3 dni graja od wrzesnia jak sa juz w formie fizycznej, a my zaczynamy od grania co 3 dni i wtedy jestes zmeczony bo jeszcze nie przyzwyczajony. Rozumiesz w koncu czy dalej za trudne?



Nigdy nie zrozumiem tego tekstu, ze jest pcozatek sezonu a oni zmeczeni. No wlasnie na poczatkus ezonu jestes zmeczony bo dopiero wchodzisz na wysokie obroty. odpowiedz

Arek - 28.07.2023 / 22:59, *.tpnet.pl @Ziomek: a ja nie rozumiem, dlaczego Ty nie rozumiesz tego przekładania. Tam Ci koleżka wyżej wytłumaczył, a ja dodam jeszcze, że takie wyjazdy do Azjatów są trudne logistycznie do przeprowadzenia. To jest inna strefa czasowa, inna temperatura i do tego wydłużona podróż przez wiadomo kogo, co. Te mecze przekłada cała Europa i nikt nie płacze z tego powodu. odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.mm.pl @L: Że też chce Ci się Kolego tłumaczyć rzeczy oczywiste.... odpowiedz

Wycior - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl @Arek: typ i tak nie zrozumie… odpowiedz

