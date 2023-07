2. kolejka Ekstraklasy. Wygrana Ruchu

Komentarze (11)

Bielany - 7 godzin temu, *.orange.pl na zdjęciu stadion Hutnika :D ?



oby dobra przepowiednia Ekstraklasa na Hucie ;-)



Legia &Hutnik odpowiedz

Mamut - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Derby Dolnośląskie z udziałem kibiców gości?? Ktoś wie? odpowiedz

@ziomek - 12 godzin temu, *.171.41 I przypomnij sobie jak wyszedl Rakow rok temu jak gral kozaka i nie przekladal meczow. A no tak, ze Slavia w 4 rundzie ich zajechala fizycznie tak, ze nawet Kovacevic w bramce nie mial sily stac. A my ze Slavia fizycznie wygladalismy swietnie. Poza tym to tez wynika z naszej ligi. Taki Karabach czy inne Ordabasy za 3 dni w lidze sobie zagraja z jakimis amatorami a u nas kazdy fizycznie przygotowany top. W Holandii czy Belgii tez przekladaja mecze bo to sa ligi, ktore zahaczaja troche o eliminacje na poczatku sezonu, reszta najlepszych nie ma takiego problemu, w 4 rundzie dopiero zaczynaja gre. Po prostu uef ama mniejszych gdzies i kaze im grac w wakacje mecze co 3 dni podczas gdy najlepsi sobie graja sparingi w Stanach. odpowiedz

Ziomek - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Nigdy nie zrozumiem przekładania tych meczy. Jeszcze jak by to była końcówka sezonu to można zrozumieć ze zmeczeni i w ogóle...inni mają w sezonie po 60 meczy i nie narzekają ???????? odpowiedz

Wycior - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl @Ziomek: meczy to koza… odpowiedz

Ziomek - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wycior : i ty baranie! odpowiedz

Kris - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Ziomek: Zwiedzają Kazachstan odpowiedz

Mariusz - 13 godzin temu, *.play-internet.pl @Ziomek: Ziomek sromek... odpowiedz

L - 12 godzin temu, *.171.41 @Ziomek: ale inni, ci co maja po 60 meczow, nie zaczynaja sezonu od grania co 3 dni i wyjazdow do Azji. Ci najlepsi co 3 dni graja od wrzesnia jak sa juz w formie fizycznej, a my zaczynamy od grania co 3 dni i wtedy jestes zmeczony bo jeszcze nie przyzwyczajony. Rozumiesz w koncu czy dalej za trudne?



Nigdy nie zrozumiem tego tekstu, ze jest pcozatek sezonu a oni zmeczeni. No wlasnie na poczatkus ezonu jestes zmeczony bo dopiero wchodzisz na wysokie obroty. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Ziomek: a ja nie rozumiem, dlaczego Ty nie rozumiesz tego przekładania. Tam Ci koleżka wyżej wytłumaczył, a ja dodam jeszcze, że takie wyjazdy do Azjatów są trudne logistycznie do przeprowadzenia. To jest inna strefa czasowa, inna temperatura i do tego wydłużona podróż przez wiadomo kogo, co. Te mecze przekłada cała Europa i nikt nie płacze z tego powodu. odpowiedz

Wolfik - 14 minut temu, *.mm.pl @L: Że też chce Ci się Kolego tłumaczyć rzeczy oczywiste.... odpowiedz

