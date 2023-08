Trener przed meczem

Runjaić: Musimy nie dać sobie strzelać tak łatwych bramek

Środa, 2 sierpnia 2023 r. 17:50 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jeżeli ktoś zakładał, że po 7-godzinnym locie i takim upale, mecz okazałby się spacerkiem, to bardzo się mylił. To nie oznacza, że jutrzejsze spotkanie będzie spacerkiem. Musimy się skupić, przekroczyć nasze możliwości, by osiągnąć dobry wynik. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale będzie to wielka walka, w której będzie liczyła się energia i zaangażowanie, którymi oni również dysponują. To nie będzie łatwe spotkanie - mówi przed rewanżowym meczem z Ordobasami Szymkent trener Legii, Kosta Runjiaić.









- Przede wszystkim musimy nie dać sobie strzelać tak łatwych bramek. Przebieg pierwszego meczu nas nie zaskoczył. Trafiliśmy na bardzo niedogodnego przeciwnika, który grał tak, jak się spodziewaliśmy. Przebieg meczu był bojowy, agresywny i szybki z przodu i w drugiej linii. To jest bardzo niebezpieczne w sytuacjach ofensywnych. Drużyna kazachska jest w środku sezonu. Są waleczni, pewni siebie i w dobrej formie. Mecz mógł wypaść różnie, mogliśmy przegrać 0-2, bądź wyżej. Mecz był bardzo chaotyczny, więc jutro będziemy musieli zachować spokój i nie dopuścić do tego. Jestem więc bardzo zadowolony z wywalczonego remisu.





- Presja będzie taka sama, jaka była w Kazachstanie. Ale uznajmy ją za coś pozytywnego. Musimy dać z siebie jak najwięcej, wiemy co nas czeka. Cała drużyna jest zmotywowana, by osiągnąć awans. Postaramy się zrealizować wszystko, co sobie zakładamy.



- W przypadku tego meczu nasza sytuacja kadrowa jest lepsza. Mamy 21 zawodników do dyspozycji, będzie pełna ławka, a na niej również Bartosz Kapustka. Musimy grać lepiej, niezależnie od składu.