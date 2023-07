Trwa sprzedaż biletów na rewanż z Ordabasami

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

3 sierpnia o godzinie 21:00 Legia Warszawa rozegra rewanżowe spotkanie 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy z Ordabasami Szymkent. Trwa sprzedaż wejściówek na to spotkanie. Obecnie zajętych jest ok. 8 000 miejsc. KUP BILET NA MECZ LEGIA - ORDABASY

mk - 4 minuty temu, *.com.pl będzie w tv? jeśli tak, to szkoda płacić za bilet odpowiedz

dino - 1 minutę temu, *.play-internet.pl @mk:

Co za „kibic” odpowiedz

(L) - 20 minut temu, *.play-internet.pl Może nie kupuj bo będzie bezbramkowy remis, żeby później w Warszawie po dogrywce wygrać 1:0????. Szkoda kasy na bilet. Pozdrawiam odpowiedz

Artur Szynka - 1 godzinę temu, *.217.138 Pytanie do znawców: pukniemy to Ordobusy grubiej w pierwszym meczu i wyjaśnimy sprawę awansu? Bo nie wiem czy jest sens kupywać bilet na rewanż. odpowiedz

Artur Kiełbasa - 22 minuty temu, *.pzu.pl @Artur Szynka:

Nie ma sensu kupować. Nie pukniemy, przegramy, więc zostań sobie w domu. odpowiedz

