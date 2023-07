Szymkent: Komplet na trybunach, wiekowy stadion, przedmeczowy trening

O godzinie 21 czasu miejscowego zespół Legii w komplecie wybiegł na murawę i przez nieco ponad godzinę ćwiczył przed czwartkowym meczem. Wcześniej swój trening mieli gospodarze. Poniżej prezentujemy zdjęcia z konferencji, treningu i stadionu. Zapraszamy do oglądania. Fotoreportaż z treningu Legii - 21 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

Komplet 18 tysięcy kibiców obejrzy jutro z trybun mecz w Szymkencie, w którym Ordabasy podejmą Legię Warszawa. Obiekt im. im. Każymukana Mungajtpasuly czasy świetności ma już dawno za sobą, co możecie obejrzeć na poniższych zdjęciach. Jeszcze dziś w porze treningu Legii trwało spawanie metalowych barierek przy trybunie VIP. Rozsypujące się schody, niezbyt bezpiecznie wyglądające drewniane osłony na dziury tuż za linią końcową, a do tego wszystkiego ogromny upał. Tak w skrócie można opisać pierwsze wrażenia z Kazachstanu.

