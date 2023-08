Wyniki 3. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

XCWKS1916 - 06.08.2023 / 07:09, *.chello.pl Ważne, że Raków stracił punkty. odpowiedz

Wołomin NR - 05.08.2023 / 22:16, *.centertel.pl Szkoda Radomiaka, nie mogli się wstrzelić. odpowiedz

E - 05.08.2023 / 09:18, *.vectranet.pl rts jak ładnie zaczął sezon ;) odpowiedz

Wolfik - 04.08.2023 / 13:20, *.mm.pl Mecz z "chorzowskimi" zapowiada się ciekawie, beniaminkowie na początku tanio skóry nie sprzedają. odpowiedz

Arek - 04.08.2023 / 23:17, *.tpnet.pl @Wolfik: lecimy z nimi. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.