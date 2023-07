Trening

Ostatnie szlify przed Szymkentem. Slisz trenował

Wtorek, 25 lipca 2023 r. 18:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek o godz. 17 rozpoczął się ostatni trening Legii przed podróżą do Kazachstanu. "Wojskowi" ćwiczyli w tym samym składzie co w poniedziałek plus dodatkowo na boisko wrócił Bartosz Slisz, który po meczu zmagał się z podkręceniem kostki, ale jego występ przeciwko Ordobasom Szymkent nie jest zagrożony.