Pich trafi do rezerw Legii?

Według informacji serwisu meczyki.pl, Robert Pich może w najbliższym czasie przedłużyć umowę z Legią, na gorszych warunkach finansowych niż dotychczas, aby przez najbliższe 2-3 lata występować w rezerwach naszego klubu. W ostatnich dniach zawodnik nie trenuje z jedynką i nie będzie brany pod uwagę nawet w szerokiej kadrze zespołu w najbliższym sezonie. Legia szuka wzmocnień do drugiego zespołu, by ten wywalczył awans z trzeciej ligi już w nadchodzącym sezonie. Pich, który przed rokiem trafił na Łazienkowską po kilku latach spędzonych w Śląsku Wrocław, nie może wywalczyć sobie miejsca w pierwszym zespole Legii. W ostatnim sezonie wystąpił w 19 spotkaniach, ale grywał jedynie w końcówkach (łącznie uzbierał 441 min.). Według informacji Meczyków, Pich ma dobry kontakt z młodymi graczami i byłby sporym wzmocnieniem dla drugiego zespołu.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kasju - 27 minut temu, *.plus.pl Na meczu z Lechem, fajnie by było uszczypnąć dumę pyrkowskich śledzi, że jest taki klub który herb ma Kolejorza a zwie się Amica Wronki, i oprawa. Godności nie macie, pod szyldem Amica Wronki o Lechu śpiewacie odpowiedz

Trampek - 30 minut temu, *.125.33 Na takiej samej zasadzie jaką zastosowano wobec Roberta Picha można by wysłać do rezerw młodego " dobrego " napastnika - wykonującego pewnie rzuty karne oraz " perspektywicznego " bramkarza z dużym doświadczeniem w ... przeszłości. Wiadomo zapewne jakich zawodników mam na myśli . odpowiedz

PPU - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Już jak przechodził do Legii to się zastanawiałem po co. Teraz wiem że wzmocnienie, rezerw.

odpowiedz

Ukrainiec - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie wiem czy płakać, czy się śmiać... odpowiedz

szwarny synek - 1 godzinę temu, *.46.3 Pytanie tylko po co z tym panem przedłużać kontrakt o kolejne 2-3 lata

skoro ma grac w rezerwach ten obecnie 34 latek kolejne 2-3 sezony to nie lepiej dac szanse jakiemuś mlodemu narybkowi z szansami na rozwoj i w przyszłosci graczowi jedynki

chyba ze jego obecnosc i doswiadczenie ma cos wniesc w rozwoj i trening młodzierzy..... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @szwarny synek: a Ty potrafisz czytać? Ze zrozumieniem znaczy się. Sam tytuł przeczytałeś i chciałeś błysnąć. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.