Legia w drodze do Kazachstanu

Z Radomia na podbój Eur... Azji

Środa, 26 lipca 2023 r. 05:31 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa wyruszyła na pierwszy mecz europejskich pucharów w tym sezonie. We wtorek po treningu zespół udał się na nocleg do Radomia, by w środkowy poranek z miejscowego lotniska wylecieć do Kazachstanu.









Poranny start z Lotniska Chopina okazał niemożliwy z powodu maksymalnego obłożenia i braku wolnych slotów. W tej sytuacji postanowiono zmienić lotnisko wylotowe, bo ze względu na 4 godziny różnicy, nie można było sobie pozwolić na późniejszy start. O godz. 5:30 drużyna stawiła się w hali odlotów w Porcie Lotniczym Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku, a o 6:30 wystartuje w ok. 7-godzinną podróż. Ze względu na konflikt zbrojny pomiędzy Rosją i Ukrainą trasa lotu wymaga międzylądowania na tankowanie paliwa. To odbędzie się w Gruzji, postój na lotnisku w Tbilisi powinien potrwać mniej niż godzinę.



Jeszcze dziś "Wojskowi" przeprowadzą trening na stadionie im. Każymukana Mungajtpasuly, a w czwartek o godz. 17 (21 czasu kazachskiego) zmierzą się z aktualnym liderem kazachskiej ligi.



Zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych relacji z Kazachstanu.