Alex Trukan dołączy do sztabu Legii

Środa, 26 lipca 2023 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Alex Trukan, który w ostatnim czasie pracował w Akademii Hull City, dołączy do działu analiz w sztabie pierwszego zespołu Legii Warszawa.



Urodzony w Polsce 29-letni trener wcześniej przez kilka sezonów pracował w akademii Nottingham Forest, przez pewien czas był na pół etatu zatrudniony w Manchesterze City, a także zaliczył epizod jako asystent Leszka Ojrzyńskiego w Stali Mielec. W Nottingham miał okazję współpracować z Radosławem Mozyrko. Początkowo próbował swoich sił jako piłkarz, ale w wieku 18 lat zdecydował się wyjechać na Wyspy, by rozpocząć przygodę z trenerką.



W Hull City Trukan pracował jako główny trener drużyn U16-U17 oraz koordynował roczniki od U14 w górę i był asystentem przy zespołach U18 i U21. Ponadto pomagał w podejmowaniu decyzji w kwestiach rekrutacji do akademii Hull. Angielski klub podziękował Trukanowi za współpracę i życzył powodzenia w sztabie pierwszego zespołu Legii.