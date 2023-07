Koszykówka

Plan gier kontrolnych koszykarzy Legii

Środa, 26 lipca 2023 r. 09:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

7 sierpnia koszykarska Legia rozpocznie przygotowania do sezonu 2023/24. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego pierwszą grę kontrolną rozegrają w sobotę, 19 sierpnia, z beniaminkiem, Dzikami Warszawa.



Na sierpień legioniści mają zaplanowane łącznie trzy gry kontrolne. 24 i 26 sierpnia nasz zespół zagra dwumecz z Anwilem Włocławek - pierwsze ze spotkań odbędzie się w Warszawie, drugie we Włocławku (obejrzy je 300 posiadaczy karnetów na mecze Anwilu).



Kolejne dwie gry kontrolne legioniści rozegrają w pierwszy weekend września, kiedy wezmą udział w turnieju w Lublinie. Z kolei tydzień później Legia pojedzie do Wschowy na turniej z okazji 15-lecia Klubu Koszykarskiego WSTK Wschowa. Legioniści w województwie lubuskim przebywać będą w dniach 8-9 września, a na rozpoczęcie trzydniowych obchodów zagrają sparingowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Dzień później o godzinie 18:00 Legia zagra kolejny sparing - z Zastalem Zielona Góra.



Koszykarze Legii mieli zagrać we Wschowie już przed sześciu laty - na 10-lecie miejscowego klubu. We wrześniu 2017 roku, kiedy legioniści pod wodzą Piotra Bakuna przygotowywali się do inauguracyjnego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej, ustalony był mecz kontrolny pomiędzy Legią i Stelmetem BC Zielona Góra. Nie doszło do niego ze względu na grypę żołądkową w naszej drużynie, przez którą zdolnych do gry było tylko czterech graczy.



Tydzień po turnieju we Wschowie Legia rozegra jeszcze jedną grę kontrolną (ustalanie szczegółów trwa). Sezon rozpocznie się 21 września. Kilka dni później zespół poleci do Turcji na turniej kwalifikacyjny do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W Belek legioniści zagrają we wtorek, 26 września o 18:00 z Fribourgiem lub Caledonią. W przypadku wygranej, dwa dni później o 20:00 stołeczny zespół zmierzy się z ze zwycięzcą pary Mornar Bar (Czarnogóra)/ Monbus Obradoiro (Hiszpania), a w ewentualnym finale (30 września o 19:00) z najlepszą ekipą z grona: SIG Strasbourg (Francja), CBet Jonava (Litwa), Karhu Basket (Finlandia), Ironi Nes Ziona (Izrael).



Przedsezonowe sparingi legionistów:

19.08 (SO) Legia Warszawa - Dziki Warszawa

24.08 (CZ) Legia Warszawa - Anwil Włocławek

26.08 (SO) Anwil Włocławek - Legia Warszawa

1-3 września: turniej w Lublinie

8.09 (PT) Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [Wschowa]

9.09 (SO) g. 18:00 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa [Wschowa]

15.09 ostatni sparing