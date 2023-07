Ribeiro: Chcemy dać z siebie jak najwięcej

Środa, 26 lipca 2023 r. 16:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Od początku wiedzieliśmy o tym, jaka będzie pogoda w Kazachstanie. Jesteśmy na to przygotowani. Najważniejsze jest to, co chcemy zrobić na boisku - powiedział przed meczem z Ordabasami Szymkent Yuri Ribeiro.



- Trener zwracał naszą uwagę na wszystkich zawodników. Ordabasy są dobrą drużyną i dlatego zajmują pierwsze miejsce w lidze. Znam takich zawodników, jak Jorginho, bo grał w nasze lidze w Wiśle Płock. Mają kilku doświadczonych zawodników, kilku gra w drużynie narodowej, a część ma przeszłość w Hiszpanii. Najważniejsze jest, byśmy grali to co sobie zakładamy, musimy skupić się na sobie. Chcemy dać z siebie jak najwięcej.



- Jesteśmy zadowoleni, że trener przedłużył kontrakt, bo zasłużył na to. Wykonuje fantastyczną pracę, które nie jest łatwa. Cała drużyna jest zadowolona i to dobry początek. Chcemy kontynuować tę pracę i osiągać dobre wyniki.