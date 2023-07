Krajewski 7. w memoriale Pytlasińskiego

W środę w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej odbył się coroczny, międzynarodowy zapaśniczy memoriał Władysława Pytlasińskiego. Siódme miejsce w kat. -130kg zajął zawodnik Legii, Rafał Krajewski . Legionista przegrał pierwszą walkę z Estończykiem, Heiki Nabim 1-3. W drugiej rundzie Rafał pokonał Czecha, Marcela Albiniego 4-1, ale w trzeciej rundzie, decydującej o ew. awansie do walki o strefę medalową, wyraźnie przegrał z Bułgarem, Mariyanem Iliyanovem Marinovem 0-4.

