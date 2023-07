Pięciobój

Karbownik i Dębska piąte w sztafecie na MŚ U-19

Czwartek, 27 lipca 2023 r. 08:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Stambule rozpoczęły się Mistrzostwa Świata do lat 19 w pięcioboju nowoczesnym, w których startuje pięcioro zawodników Legii. Pierwszego dnia mistrzostw odbyły się rywalizacje sztafet. Małgorarza Karbownik w parze z Katarzyną Dębską zajęły miejsce piąte.



Karbownik i Dębska w turnieju szermierczym zajęły miejsce szóste z wynikiem 226 punktów (17 wygranych pojedynków) z bardzo małą stratą do ścisłej czołówki. Kolejny udany występ na torze przeszkód, pozwolił biało-czerwonym na umocnienie swojej pozycji wśród najlepszych. Małgorzata Karbownik i Katarzyna Dębska ustanowiły 4 wynik OCR. Zwycięstwo w pływaniu, z wynikiem 2:10.27 min., pozwolił legionistkom na awans na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej po trzech konkurencjach. Do laser run nasze pięcioboistki wyruszały z zaledwie 1-sekundową stratą do liderek. Mimo solidnego startu, Małgorzata i Katarzyna zajęły miejsce szóste w laser run i zostały sklasyfikowane na miejscu piątym w "generalce" sztafet, z niewielką stratą do podium.



Igor Radomyski w parze z Adamem Machajem (ZKS Drzonków) zajęli miejsce 13. Już po turnieju szermierczym, w którym zdobyli 190 punktów, strata do czołówki była spora. Na torze przeszkód zajęli miejsce ósme, podobnie jak w sztafetowym wyścigu pływackim. Do biegu ze strzelaniem przystępowali z 10. pozycji, ze stratą 1:29 min. do prowadzących Koreańczyków.