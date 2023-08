4-6.08: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę przy Łazienkowskiej piłkarze Legii zagrają z Ruchem. "Niebiescy" do Warszawy przyjadą w komplecie, wspierani przez Widzew. Pomimo okresu wakacyjnego, na naszym stadionie po raz kolejny szykuje się bardzo dobra frekwencja. W piątek zachęcamy do wspierania naszych przyjaciół z Sosnowca na spotkaniu ze Zniczem w Pruszkowie. Z kolei w niedzielę nie może zabraknąć licznej delegacji legionistów na meczu otwarcia nowego stadionu naszych braci z Radomiaka - wszystkie wejściówki na spotkanie z Cracovią zostały już sprzedane.



W Zielonej Górze odbywają się będą zawody UIPM Pentathlon Challenger - Polish International Ranking, w których wystartują Łukasz Gutkowski i Daniel Ławrynowicz. Na sobotę zaplanowano półfinały, finał rywalizacji w niedzielę.



Dwóch koszykarzy Legii poleciało na Mistrzostwa Europy do lat 16 do Skopje - Błażej Czapla i Julian Dąbrowski. Polacy zagrają w Macedonii trzy mecze - 5 sierpnia o 18:30 zmierzy się z Łotwą, dzień później o 18:30 z Serbią oraz 7 sierpnia o 21:00 z Grecją.



Rozkład jazdy:

04.08 g. 18:00 Znicz Pruszków - Zagłębie Sosnowiec

05.08 g. 12:00 Olimpia Zambrów - Legia II Warszawa

05.08 g. 18:00 Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz

05.08 g. 20:00 Radomiak Radom - Cracovia

06.08 g. 20:00 Legia Warszawa - Ruch Chorzów



Młodzież:

04.08 g. 14:00 Legia U17 - Warta Poznań 07 [LTC 5]

04.08 g. 14:00 Legia U15 - Warta Poznań 09 [LTC 7]

05.08 g. 10:00 Pogoń Szczecin 14 - Legia U10 [Szczecin]

05.08 g. 11:00 Legia U16 - Górnik Zabrze 08 [LTC 6]

05.08 g. 11:30 Pogoń Szczecin 13 - Legia U11 [Szczecin]

05.08 g. 13:00 Legia U19 - Warta Poznań 07 [LTC 4]

05.08 g. 13:00 Legia U14 - reprezentacja Polonii z Chicago [LTC 6]

05.08 g. 13:00 Legia U13 - Górnik Zabrze 11 [LTC 7]

05.08 g. 15:00 Legia U15 - reprezentacja Polonii z Chicago [LTC 7]

06.08 g. 10:00 FASE Szczecin 14 - Legia U10 [Szczecin]

05.08 g. 13:00 Legia U13 - Warta Poznań 09 [LTC 7]