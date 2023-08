Na stadionach: Rodzimy się by żyć, żyjemy by zwyciężać

Wtorek, 1 sierpnia 2023 r. 11:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W tym tygodniu rozegrano tylko 7 meczów w ekstraklasie. Legia i Raków przełożyły bowiem swoje spotkania. Komplet widzów zgromadził mecz Pogoni z Widzewem, na którym widzewiacy wypełnili sektor gości do ostatniego miejsca i zaprezentowali racowisko. Niezła frekwencja była również na stadionie Lecha na meczu z Radomiakiem, na którym poznaniacy pokazali oprawę "Rodzimy się by żyć, żyjemy by zwyciężać". Radomiak musiał odwołać pociąg specjalny i do Wielkopolski podróżował samochodami.



Komplet na trybunach zgromadził mecz Ruchu z ŁKS-em w Gliwicach, ale niestety w tym przypadku nie mogli pojawić się przyjezdni. Chorzowianie zaprezentowali oprawę "Powrót z zaświatów armii niebieskich wariatów".



Na derbach Dolnego Śląska pomiędzy Śląskiem i Zagłębiem w końcu pojawić się mogli lubinianie. Zagłębie tym razem bez oprawy, z kolei WKS przygotował prezentację nawiązującą do Rzezi Wołyńskiej. Przed nami derby pomiędzy Górnikiem i Piastem - niestety na stadionie KSG wyłączony z użytku jest sektor dla przyjezdnych.



W niższych klasach rozgrywkowych najciekawiej było na meczu Lechii z Motorem, na którym gospodarze zaprezentowali dobry pokaz pirotechniczny, zaś RKS stawił się w dobrej liczbie na dalekim wyjeździe.



Na meczach w europucharach Legia pojechała w ponad 100 osób do dalekiego Szymkentu (4500 km) w Kazachstanie. W sektorze gości legioniści odpalili kilkanaście rac i mieli ze sobą dwie flagi. Niespodziewanie przy Bułgarskiej nie pojawił się żaden kibic Żalgirisu Kowno. Lechitów 26,1 tys. Raków mecz z Karabachem rozegrał na swoim, wypełnionym po brzegi, 5,5-tysięcznym stadionie. Fani z Azerbejdżanu (w większości mieszkający na co dzień w Polsce) stawili się w sektorze gości w ok. 200 osób. Wiadomo, że Raków także w kolejnej rundzie zagra jeszcze na stadionie w Częstochowie, nie zaś w Sosnowcu. Pogoń Szczecin z powodu zakazu wyjazdowego oficjalnie nie mogła pojawić się na trybunach w Belfaście. Mimo to Portowcy stawili się pod stadionem Linfield w 100 osób. Część z nich próbowała dostać się na stadion, ale gospodarze anulowali bilety kupione przez Polaków, a tych, którym udało się dotrzeć na trybuny, w końcu usunęła ochrona. Pogoń miała zakaz wyjazdowy za awanturę z Broendby z ostatniej edycji europucharów.



Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin (1150)

Fani Śląska na derbowym meczu wystawili bardzo liczny młyn (ok. 5,5 tys.). Wraz z nimi kibice Miedzi i Lechii. Zaprezentowali sektorówkę "Wołyń '43. 80 lat haniebnego milczenia za nami", transparent "Przemilczane ludobójstwo, bo ofiary były Polakami" oraz race odpalone na górze choreografii. Łącznie na trybunach 17,5 tys. kibiców, w tym fani Zagłębia, którzy mieli okazję pojawić się na derbach we Wrocławiu po kilkuletniej przerwie. W sektorze gości stawiło się 1150 osób.



Pogoń Szczecin - Widzew Łódź (1122)

Komplet, 20 tys. fanów obejrzało mecz Pogoni z Widzewem. Łodzianie przyjechali pociągiem specjalnym w komplecie, 1122 osób. W sektorze gości, oprócz dobrego oflagowania, widzewiacy zaprezentowali racowisko w asyście chorągiewek w barwach.



Warta Poznań - Górnik Zabrze (387)

Fani Górnika pojawili się w Grodzisku Wielkopolskim w 387 osób, w tym Wisłoka (8), ROW (3) i GKS Katowice (2). Dobrze oflagowali sektor gości.



Lech Poznań - Radomiak Radom (155)

Ponad 23 tys. kibiców na meczu przy Bułgarskiej. Fani Radomiaka odwołali pociąg specjalny i ostatecznie do Poznania przyjechali furami w 155 osób. Lechici zaprezentowali malowany transparent "Rodzimy się by żyć, żyjemy by...", nad którym odpalona została pirotechnika - kilkadziesiąt rac oraz ognie wrocławskie, a także rozciągnięta została sektorówka kończąca hasło z transa - "Zwyciężać".



Stal Mielec - Piast Gliwice (145)

Gliwiczanie przyjechali do Mielca w 145 osób, w tym GKS Jastrzębie (5). W sektorze gości wywiesili 7 flag.



Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice (12)

Kibice Puszczy na dalekim wyjeździe (ok. 500 km) stawili się w 12 osób i z trzema flagami. Jagiellonia z przyzwoitym młynem.



Ruch Chorzów - ŁKS Łódź (-)

Komplet publiczności (ok. 10 tys.) obejrzał spotkanie Ruchu z ŁKS-em rozegrane z Gliwicach. Niestety, bez udziału kibiców gości. Niebiescy z kolei mogli liczyć na wsparcie Widzewa. Chorzowianie zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu "Powrót z zaświatów armii niebieskich wariatów", niewielkiej sektorówki oraz pirotechniki.



Niższe ligi:



Lechia Gdańsk - Motor Lublin (341)

Motorowcy na tym dalekim wyjeździe stawili się w 341 osób, w tym Hetman Zamość (9), i z czterema flagami. Lechiści zaprezentowali sporych rozmiarów transparent "Sto rac to za mało", nad którym pośród flag na kijach odpalili mnóstwo rac oraz odbijające się od dachu fajerwerki.



Olimpia Grudziądz - Polonia Bytom (180)

Polonia Bytom na wyjeździe w Grudziądzu była wspierana przez fanów Arki.



Stal Rzeszów - GKS Tychy (130)



Pogoń Siedlce - Stal Stalowa Wola (85)

Stalówka przyjechała do Siedlec w 85 osób, w tym delegacja Dynama Brześć.



Górnik Łęczna - Arka Gdynia (60)

Odra Opole - Resovia (53)



Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg (19)

Pomimo rocznego zakazu wyjazdowego, fani ZKS-u mogli pojawić się w Kołobrzegu dzięki uprzejmości Kotwicy. Olimpijczyków 19, w tym Legia (5).



Termalika Nieciecza - Miedź Legnica (12)

Radunia Stężyca - Hutnik Kraków (7)

GKS Katowice - Chrobry Głogów (0)



Wyjazd tygodnia: 1122 kibiców Widzewa w Szczecinie

Oprawa tygodnia: Choreo Lecha na meczu z Radomiakiem



