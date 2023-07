Rusza sprzedaż biletów na mecz otwarcia stadionu Radomiaka

W sobotę, 5 sierpnia o godzinie 20:00, nasi przyjaciele z Radomiaka będą uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, a mianowicie otwarciu (części) stadionu w miejscu bliskim wszystkim "Warchołom" - przy ulicy Struga 63. Radomiak planuje huczne otwarcie nowego stadionu, w tym fanatyczny doping. Na tym wyjątkowym dla naszych braci wydarzeniu, nie zabraknie licznej delegacji legionistów. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ w cenie 30, 40 i 50 zł (normalne) oraz 20, 30 i 40 zł (ulgowe). Na meczu Radomiaka z Cracovią, nasi przyjaciele zapowiadają gorącą atmosferę. Później zaś - do październikowego spotkania z ŁKS-em, nie będą prowadzić dopingu z powodu braku otwartego sektora dla przyjezdnych.

