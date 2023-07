Młodzież: mecze środowe

Czwartek, 27 lipca 2023 r. 08:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Gracze z roczników 2007-9 rozegrali w środę mecze towarzyskie z przebywającymi na zgrupowaniu w Kobyłce rówieśnikami z Żalgirisu Wilno. Drużyny gości, choć oparte na własnych wychowankach, zajmują czołowe miejsca w ligach ogólnokrajowych. Mecze były doskonałą okazją do sprawdzenia szerokich składów i nowych zawodników. Mecz w kategorii U16, szczególne w I połowie, był stosunkowo najbardziej zacięty. Po przerwie dwa gole zdobył Daniel Wyrozumski i Legia wygrała 2-0. Mniej emocji było w dwóch kolejnych meczach. Zespół U17 pokonał Żalgiris aż 11-0, a Legia U15 wygrała z drużyną z Wilna 8-0. Choć przed przerwą goście próbowali podjąć walkę, II połowy obu tych meczów były zupełnie jednostronne.



Sparing: Legia U17 11-0 (3-0) Żalgiris Wilno U17 (2007 i mł.)

Gole:

1-0 16 min. Dawid Nos (rzut karny po faulu na Filipie Przybyłko)

2-0 32 min. gracz klubu partnerskiego (as. Eryk Mikanovich)

3-0 42 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Eryk Mikanovich)

4-0 49 min. Stanisław Gieroba (faul na graczu testowanym)

5-0 55 min. Konrad Kraska (dob. strz. Jana Leszczyńskiego)

6-0 59 min. Stanisław Gieroba (as. Konrad Kraska)

7-0 61 min. Igor Busz (as. Jan Leszczyński)

8-0 64 min. Igor Busz (as. Jan Leszczyński)

9-0 68 min. Stanisław Gieroba (as. Dawid Foks)

10-0 70 min. Stanisław Gieroba (rzut karny)

11-0 78 min. gracz testowany (as. Konrad Kraska)



Strzały (celne): Legia 27 (16) - Żalgiris 3 (1)



Legia: Antoni Błocki [08](46' Konrad Kassyanowicz) - gracz testowany I, Szymon Chojecki (58' Radosław Czerwiec), Franciszek Pollok, Jakub Openchowski (46' Mikołaj Kotarba) - gracz kl. partnerskiego ŻCZ 44' (49' Jan Leszczyński), Filip Przybyłko (46' Dawid Foks Ż), Maksymilian Sterniczuk (58' Igor Busz) - gracz testowany II, Dawid Nos (46' Stanisław Gieroba), Eryk Mikanovich (46' Konrad Kraska)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 2-0 (0-0) Żalgiris Wilno U16 (2008 i mł.)

Gole:

1-0 68 min. Daniel Wyrozumski (as. Jan Gawarecki)

2-0 86 min. Daniel Wyrozumski (dobitka strzału Jacoba Levy'ego)



Strzały (celne): Legia 12 (5) - Żalgiris 4 (2)



Legia: Marcel Grzejda (46' Jan Bienduga) - Jakub Oremczuk (66' Bartosz Korżyński), Bartosz Korżyński [09] (46' Antoni Sobolewski), Maksymilian Dołowy (75' Ksawery Jeżewski), Filip Micyk (46' Jan Musiałek) - Jakub Sito (46' Piotr Bartnicki [09]), Bartosz Czarkowski (46' Marcel Kiełbasiński), Kacper Morawski (46' Jacob Levy Ż) - Juliusz Rafalski (66' Jan Gawarecki), Ksawery Jeżewski (46' Daniel Wyrozumski), Jan Gawarecki (46' Kacper Borowiec)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U15 8-0 (2-0) Żalgiris Wilno U15 (2009 i mł.)

Gole:

1-0 25 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (rzut karny na Fabianie Mazurze)

2-0 30 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (rzut karny na Hoangu Nguyenie)

3-0 47 min. Piotr Kaniewski (as. Dawid Mastalski)

4-0 58 min. Dawid Mastalski (dob. strz. Mateusza Strzeleckiego)

5-0 62 min. Dawid Mastalski (as. Piotr Kaniewski)

6-0 67 min. Mateusz Strzelecki (as. Firdavs Otabekov)

7-0 69 min. Dawid Mastalski (as. Mateusz Strzelecki)

8-0 77 min. Wiktor Zugaj b.a.



Strzały (celne): Legia 33 (23) - Żalgiris 4 (2)



Legia U15 (2009 i mł.): Denys Stoliarenko (41' Jan Pietrzak) - Aleksander Wyganowski (58' Firdavs Otabekov), Bartosz Jukowski (41' Jakub Juszczak), Kazimierz Szydło, Oskar Krakowiak - Fabian Mazur (41' Mateusz Strzelecki), Jakub Gliwa (41' Jan Rodak), Hoang Nguyen (41' Wiktor Zugaj), Firdavs Otabekov (41' Dawid Mastalski), Aleks Żyła (41' Piotr Kaniewski) - Edouard von Brandt-Etchemendigaray (41' Oskar Maj)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, asystent: Maciej Kokosza