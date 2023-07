Oficjalnie

Carlitos odchodzi z Legii!

Piątek, 28 lipca 2023 r. 17:02 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Carlitos po roku opuszcza szeregi Legii Warszawa. 33-letni Hiszpan rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Nowym przystankiem Carlitosa będzie grecki klub PAS Lamia.