Poważna kontuzja Mustafajewa

W trakcie meczu sparingowego Legii II Warszawa z Leicester City U-23 urazu doznał Ramil Mustafajew. Kontuzja pomocnika okazała się bardzo poważna - doznał on uszkodzenia więzadła krzyżowego, które wymaga leczenia operacyjnego. Mustafajew znajduje się w szerokiej kadrze pierwszej drużyny Legii. Przygotowywał się do sezonu z zespołem w Austrii i został zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy. Póki co, nie zadebiutował jeszcze w pierwszej drużynie Legii.

Starejaja - 3 godziny temu, *.151.241 DO REDAKCJI: Wcześniej pisaliście, że kontuzja powstała po "kontakcie z zawodnikiem" podczas meczu rezerw. Bardzo proszę rozszerzyć ten wątek. Jeśli jakiś bandyta/rzeźnik/ jest winny to dobrze by było wiedzieć kto to taki. odpowiedz

ZC - 3 godziny temu, *.plus.pl Skończy jak Wroblewski , Szwoch i inni ! odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zdrowia! Mam nadzieję że nie zatrzyma to jego kariery. odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl No to 2023 ma już z głowy. A szkoda bo podobno ma niezły potencjał… Zdrowiej szybko chłopaku! odpowiedz

Collins - 4 godziny temu, *.orange.pl Jeżeli już w takim wieku przytrafiła mu się taka poważna kontuzja, to nie wróżę sukcesów niestety. odpowiedz

Fakir - 4 godziny temu, *.play-internet.pl I szybko nie zadebiutuje odpowiedz

