Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Piątek, 28 lipca 2023 r.

Drużyna juniorów starszych podzielona na 2 składy rozegrała dwa mecze towarzyskie. W piątek wygrała 4-1 z IV-ligową Mszczonowianką Mszczonów, a gole zdobywali: Oskar Melich, Jakub Grzejszczak, Przemysław Mizera i Mateusz Konopka. W sobotę w Ostrowcu legioniści zremisowali 3-3 z III-ligowym KSZO. Dwa gole zdobył Jakub Żewłakow, a wynik ustalił ponownie Konopka. Legia U17 wygrała z kolei we Wrocławiu 3-1 ze Śląskiem U17.



Legia U19 (2006 i mł.) 4-1(1-1) Mszczonowianka Mszczonów (IV liga)

Gole:

0-1 4 min.

1-1 40 min. Oskar Melich (as. Viktor Karolak)

2-1 52 min. Jakub Grzejszczak (as.Przemysław Mizera)

3-1 60 min. Przemysław Mizera (as. Antoni Majchrowski)

4-1 84 min. Mateusz Konopka (as. Jakub Grzejszczak)



Strzały (celne): Legia 12 (9) - Mszczonowianka 19 (6)



Grano 45+40 minut



Legia: Michał Bobier [07] (46' Hubert Nowak) - Jakub Jendryka, Rafał Boczoń (kpt), Dawid Rudnicki Ż, Viktor Karolak - Fryderyk Misztal Ż, Oskar Melich (61' Pascal Mozie [08]), Mateusz Konopka - Jan Majchrowski (61' Stevin Kerge), Przemysław Mizera, Stevin Kerge (46' Jakub Grzejszczak)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



W swoim pierwszym meczu weekendu drużyna juniorów starszych, oparta tym razem na graczach z rocznika 2006 i młodszych, wygrała 4-1 z IV-ligową Mszczonowianką Mszczonów w trzecim sparingu tego lata. Pierwsi prowadzenie zdobyli goście, ale potem gole dla Legii zdobywali: Oskar Melich, Jakub Grzejszczak, Przemysław Mizera i Mateusz Konopka. Zwycięstwo wbrew pozorom nie przyszło łatwo, gdyż goście stworzyli sobie, szczególnie w I połowie, sporo okazji. Tuż przed końcem planowanego spotkania, zaraz po golu Konopki, burza z piorunami zmusiła arbitra do zakończenia pojedynku.



Sparing: KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (III liga) 3-3 (1-2) Legia U19

Gole:

0-1 9 min. Jakub Żaewłakow (rzut wolny)

1-1 20 min. Adrian Szynka (po stałym fragmencie gry)

1-2 37 min. Jakub Żewłakow (z dystansu)

2-2 49 min.

3-2 75 min.

3-3 99 min. Mateusz Konopka (po akcji Jakuba Grzejszczaka)



Grano 45+55 minut



Legia: Wojciech Banasik – Oliwier Olewiński (85' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek, Hubert Dorczyk (85' Dawid Rudnicki), Maciej Bochniak ŻCZ (85' Viktor Karolak) – Maciej Saletra (85' Fryderyk Misztal), Kacper Bogusiewicz (85' Mateusz Konopka), Jakub Żewłakow (70' Oskar Melich) – Mateusz Szczepaniak [07](70' Igor Skrobała), Tomasz Rojkowski (85' Przemysław Mizera), Jakub Zbróg [07](85' Jakub Grzejszczak). W ostatnim kwadransie grali także: Rafał Boczoń, Antoni Majchrowski, Stevin Kerge

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



Oba weekendowe mecze, rozegrane dwoma różnymi wyjściowymi jedenastkami, były też dobrą okazją do sprawdzenia całej kadry drużyny, w tym dyspozycji kilku zawodników, którzy wiosną borykali się z urazami i stracili z tego powodu sporo czasu (m.in. Misztal, Melich, Majchrowski czy Grzejszczak). W sobotę zespoł U19 zagrał drugi sparing - z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, tym razem na wyjeździe. Do przerwy prowadziła po 2 golach Żewłakowa Legia, jednak gospodarze w 75' wyszli na prowadzenie. Ponownie jednak "bohaterami ostatniej akcji" byli: dogrywający Jakub Grzejszczak i strzelec - Mateusz Konopka, który ustalił wynik spotkania na 3-3.



Sparing: Śląsk Wrocław U17 1-3 (1-1) Legia U17

Gole:

0-1 25 min. Konrad Kraska (as. Stanisław Gieroba)

1-1 26 min.

1-2 52 min. Dawid Nos (as. Eryk Mikanovich)

1-3 65 min. Dawid Nos b.a.



Legia: Konrad Kassyanowicz (46' Antoni Błocki [08) - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki, Franciszek Pollok, gr. testowany (55' Radosław Czerwiec) - Jan Leszczński (70' gr. testowany II), gr. testowany II (50' Dawid Foks), Igor Busz (75' Stanisław Gieroba) - Konrad Kraska (46' gr. testowany III), Stanisław Gieroba (46' Dawid Nos), Eryk Mikanovich (55' Maksymilian Sterniczuk [08])

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko