Terminarz rugby w sezonie 2023/24

2 września rozpoczną się rozgrywki 1. ligi rugby, w których występować będzie Legia Warszawa. Liga została powiększona do 8 zespołów i zagrają w niej: Sparta Jarocin, Arka Rumia, Rugby Białystok, Legia Warszawa, AZS AWF Warszawa, Rugby Wrocław, Posnania Poznań i Hegemon Mysłowice. 1. kolejka - 2-3 września Sparta Jarocin - Hegemon Mysłowice Arka Rumia - Posnania Poznań Rugby Białystok - Rugby Wrocław Legia Warszawa - AZS AWF Warszawa 2. kolejka - 16-17 września Hegemon Mysłowice - AZS AWF Warszawa Rugby Wrocław - Legia Warszawa Posnania Poznań - Rugby Białystok Sparta Jarocin - Arka Rumia 3. kolejka - 30 września - 1 października Arka Rumia - Hegemon Mysłowice Rugby Białystok - Sparta Jarocin Legia Warszawa - Posnania Poznań AZS AWF Warszawa - Rugby Wrocław 4. kolejla - 7-8 października Hegemon Mysłowice - Rugby Wrocław Posnania Poznań - AZS AWF Warszawa Sparta Jarocin - Legia Warszawa Arka Rumia - Rugby Białystok 5. kolejka - 21-22 października Rugby Białystok - Hegemon Mysłowice Legia Warszawa - Arka Rumia AZS AWF Warszawa - Sparta Jarocin Rugby Wrocław - Posnania Poznań 6. kolejka - 28-29 października Hegemon Mysłowice - Posnania Poznań Sparta Jarocin - Rugby Wrocław Arka Rumia - AZS AWF Warszawa Rugby Białystok - Legia Warszawa 7. kolejka - 4-5 listopada Legia Warszawa - Hegemon Mysłowice AZS AWF Warszawa - Rugby Białystok Rugby Wrocław - Arka Rumia Posnania Poznań - Sparta Jarocin 8. kolejka - 16-17 marca Hegemon Mysłowice - Sparta Jarocin Posnania Poznań - Arka Rumia Rugby Wrocław - Rugby Białystok AZS AWF Warszawa - Legia Warszawa 9. kolejka - 23-24 marca AZS AWF Warszawa - Hegemon Mysłowice Legia Warszawa - Rugby Wrocław Rugby Białystok - Posnania Poznań Arka Rumia - Sparta Jarocin 10. kolejka - 6-7 kwietnia Hegemon Mysłowice - Arka Rumia Sparta Jarocin - Rugby Białystok Posnania Poznań - Legia Warszawa Rugby Wrocław - AZS AWF Warszawa 11. kolejka - 13-14 kwietnia Rugby Wrocław - Hegemon Mysłowice AZS AWF Warszawa - Posnania Poznań Legia Warszawa - Sparta Jarocin Rugby Białystok - Arka Rumia 12. kolejka - 27-28 kwietnia Hegemon Mysłowice - Rugby Białystok Arka Rumia - Legia Warszawa Sparta Jarocin - AZS AWF Warszawa Posnania Poznań - Rugby Wrocław 13. kolejka - 4-5 maja Posnania Poznań - Hegemon Mysłowice Rugby Wrocław - Sparta Jarocin AZS AWF Warszawa - Arka Rumia Legia Warszawa - Rugby Białystok 14. kolejka - 18-19 maja Hegemon Mysłowice - Legia Warszawa Rugby Białystok - AZS AWF Warszawa Arka Rumia - Rugby Wrocław Sparta Jarocin - Posnania Poznań

Forman - 52 minuty temu, *.aster.pl a Skra Warszawa jeszcze dalej gra jak ją usuneli z najwyższego poziomu

Kacperek - 1 godzinę temu, *.chello.pl AZS AWF Warszawa -Legia Warszawa powinien byc zawsze w ostatniej kolejce w Maju na AWF klimat lat 90tych zawsze sporo ludzi :) dobra zabawa grill, % itp. odpowiedz

starszy - 3 godziny temu, *.plus.pl Gdzie będą mecze ? kiedyś były na Skrze. odpowiedz

