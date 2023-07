PamiętaMY

350 osób na spacerze Powstańczym na Mokotowie

Sobota, 29 lipca 2023 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 19:00 w parku Dreszera rozpoczął się spacer śladami Powstańczej Warszawy organizowany przez Legijny Mokotów, przy współpracy z Po Warszawsku oraz Warsoholicy. Porządna ulewa nie wystraszyła blisko 350 osób, którzy przez blisko dwie godziny spacerowali mokotowskimi ulicami, poznając wiele ciekawych historii nt. ludzi, którzy oddawali życie w obronie naszego kraju i swoich ideałów.



Jeśli wydaje się Wam, że o historii naszego miasta, czy samego Powstania wiecie wszystko - okazuje się, że zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego. Dwaj prowadzący spacer doskonale przygotowali się merytorycznie i raz za razem raczyli licznie zebranych, niesamowitymi historiami nt. miejsc, ludzi i wydarzeń.



Poznaliśmy m.in. historię Katarzyny Borowińskiej ps. Magda, której przed paru laty poświęcono dwa murale ulicy Dąbrowskiego 32. Smutna jest również opowiedziana historia pana Józefa, który co prawda Powstanie i Wojnę przeżył, odbudował zniszczoną przez Niemców kamienicę, a gdy zaczął zatrudniać kilkanaście osób... władza odebrała mu wszystko co miał.



Przewodnicy opowiedzieli również o oznakowaniu przez Powstańców szpitali, które Niemcy pierwszego sierpnia zaznaczyli na swoich mapach, by kolejnego dnia zbombardować je - mając za nic wszelkie konwencje. Przy okazji innej z historii dowiedzieliśmy się, dlaczego wiele budynków na Mokotowie przetrwało walki - otóż Niemcy traktowali je jak swoją własność, i zamierzali do nich wrócić po zakończeniu wojny.



Mieliśmy okazję zobaczyć główny właz, którym Mokotów podczas Powstania przedostawał się do kanałów, a nimi do innych dzielnic. Osobne historie o przemieszczaniu się kanałami przekazali prowadzący spacer, z których jeden, na co dzień jest przewodnikiem w muzeum Powstania Warszawskiego. Inny z "przystanków" miał miejsce przy Mokotowskim Gołębniku, którego historię również przytoczono, jak również odgrywanego o godzinie 17 "Marszu Mokotowa".



Dwugodzinny spacer zwieńczony został wspólnym zdjęciem uczestniczącym w nim około 350 osób. Wśród nich było mnóstwo kibiców wraz z dziećmi, które z uwagą chłonęły opowieści o Bohaterach, którzy oddali życie za naszą wolność. Spore zainteresowanie spacerem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów i ci zapowiedzieli, że na pewno kolejne spacery - wszak historii do opowiedzenia mają całe mnóstwo - będą miały miejsce w niedalekiej przyszłości. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku.