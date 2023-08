Mecz z Widzewem 3 września

Piątek, 4 sierpnia 2023 r. 14:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono dokładny terminarz 7. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Widzewem Łódź w niedzielę, 3 września. Na razie nie wiadomo, czy spotkanie odbędzie się o godzinie 17:30, czy o 20:00. Uzależnione jest to od tego, czy Legia i Lech awansują do 4. rundy el. LKE. Godzina podana zostanie 18 sierpnia.









Najbliższe mecze Legii:

06.08. (ND) 20:00 Legia Warszawa - Ruch Chorzów

10.08. (CZ) 19:00 Legia Warszawa - Austria Wiedeń (LKE)

13.08. (ND) 17:30 Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa

17.08. (CZ) 21:00 Austria Wiedeń - Legia Warszawa (LKE)

20.08. (ND) 20:00 Legia Warszawa - Korona Kielce

27.08. (ND) 20:00 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

03.09. (ND) Legia Warszawa - Widzew Łódź



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Ligi Konferencji Europy

Terminarz Pucharu Polski

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.