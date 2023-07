Pięciobój

Wyniki legionistów na MŚ U-19

Poniedziałek, 31 lipca 2023 r. 08:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioro zawodników Legii wystartowało na Mistrzostwach Świata U-19 w pięcioboju nowoczesnym, które odbyły się w Stambule. Do finałów awansowały dwie legionistki, z których najwyżej sklasyfikowana została Katarzyna Dębska, która ukończyła rywalizacji na miejscu ósmym. Małgorzata Karbownik zajęła miejsce 23.



Na etapie kwalifikacji do finału odpadły Pola Wolska (zajęła 19. miejsce, podczas gdy awans do finału uzyskało 18. najlepszych w danej grupie) i Hanna Jakubowska (28. w eliminacjach, ale uzyskała najlepszy wynik pływania - 2:20.69 min.), jak również Igor Radomyski (14. lokata w kwalifikacjach, zaś awans uzyskiwało 12. najlepszych). Legionista był najskuteczniejszy na strzelnicy, zaliczając cztery rundy po 5 celnych strzałów w czasie 0:44,45.



Legijne finalistki słabo zaczęły szermiercze pojedynki. Karbownik zdobyła w tej konkurencji 205 pkt. plus 4 w rundzie bonusowej, Dębska - 180 plus 12 pkt. w dodatkowej rundzie. Dębska w wyścigu na torze przeszkód zdobyła 304 punkty i sklasyfikowana na miejscu piątym, zaczęła pogoń za czołówką. Małgorzata Karbownik uzyskała 296 pkt., bo było 15. wynikiem OCR, a w pływaniu miała czwarty rezultat (2:19.09, o ponad dwie sekundy lepszy wynik niż w kwalifikacjach). Z kolei Dębska z wynikiem 2:27.99 min. miała dopiero 17. czas rywalizacji na 200 metrów stylem dowolnym. I tak, przed laser run, Karbownik zajmowała miejsce 13., Dębska - 22. Na trasie konkurencji łączonej, Dębska świetnie odrabiała straty, wyprzedzając kolejne rywalki i ostatecznie osiągnęła 3. wynik tej konkurencji, kończąc całe zawody na miejscu ósmym. W kwalifikacjach do finału, również zaliczyła świetny bieg ze strzelaniem, uzyskując wówczas drugi wynik tej konkurencji (i pierwsze miejsce w swojej grupie eliminacyjnej).