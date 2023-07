Legia 3x3 wygrała turniej na Białołęce i zagra we Francji!

Niedziela, 30 lipca 2023 r. 08:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zespół Legii Lotto 3x3 zwyciężył w sobotniej, trzeciej edycji turnieju SK 3x3 Streetball Challenge na warszawskiej Białołęce i tym samym zapewnił sobie awans do wrześniowego Challengera, który odbędzie się we Francji. Legioniści w Parku Picassa zagrali w nietypowym składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Mariusz Konopatzki i Piotr Niedźwiedzki.



W finale legioniści pokonali 21-20 zespół Isetii 3x3 Białołęka, grający w składzie składającym się z trzech byłych graczy Legii 5x5 oraz jednego, który będzie graczem naszego klubu od początku najbliższego sezonu: Damian Cechniak, Krystian Koźluk, Marcin Wieluński, Michał Wojtyński. To niezwykle zacięte spotkanie zakończył celnym rzutem Arkadiusz Kobus i to legioniści mogli świętować triumf w turnieju, jak również szansę wyjazdu na międzynarodowe zawody - Challengera, który odbędzie się w dniach 1-2 września we francuskim Pont du Gard i będący kwalifikacjami do turnieju w Amsterdamie (w ramach World Tour).



Wcześniej, bo już za dwa tygodnie nasz zespół weźmie udział w turnieju finałowym mistrzostw Polski w Katowicach.



Wyniki legionistów na Białołęce:

Legia Lotto 3x3 22-7 BoomShakaLaka

Legia Lotto 3x3 21-17 Palę Tróję

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 22-17 Hutnicze Wilki

1/2 finału: Legia Lotto 3x3 21-17 Hutnik Warszawa

Finał: Legia Lotto 3x3 21-20 Isetia 3x3 Białołęka