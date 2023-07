Plus miesiąca

Plus lipca: Rafał Augustyniak

Poniedziałek, 31 lipca 2023 r. 10:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Lipiec oznaczał dla legionistów początek rywalizacji w sezonie 2023/24. W tym miesiącu "Wojskowi" rozegrali trzy spotkania - o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa, ligowy z ŁKS-em Łódź oraz w eliminacjach do europejskich pucharów z Ordabasami Szymkent. Gracze Legii pokazali się z dobrej strony i nie przegrali żadnej z tych rywalizacji. Najwięcej plusów otrzymał Rafał Augustyniak, który za każdym razem zanotował pozytywną ocenę.



Defensor świetnie wszedł w ten sezon. Jest pewny i nie do przejścia, a dodatkowo swoim przeglądem pola oraz rajdami znacznie wspomaga ofensywę. Dobrą formę pokazał nawet w ciężkim meczu w Kazachstanie, gdzie defensywna gra drużyny nieco szwankowała. Podium lipcowej klasyfikacji dopełniają Paweł Wszołek, który w lipcu zanotował 3 asysty i świetnie radził sobie na prawej stronie boiska, oraz duet środkowych pomocników Bartosz Slisz - Juergen Elitim z dwiema pozytywnymi notami na koncie. Warto również wspomnieć o świetnej formie strzeleckiej, jaką prezentuje Tomas Pekhart. Czech w naszym notowaniu otrzymał dwie dobre noty i jedną złą.









Najgorzej na początku sezonu prezentuje się kapitan Legii, Josue. Portugalczyk został przesunięty nieco wyżej i ewidentnie zmiana pozycji na murawie mu nie pomaga. Widać u niego zagubienie i brak czucia ustawienia. Lider zespołu otrzymał aż dwie negatywne oceny, co jest do niego niepodobne. Przed Portugalczykiem klasyfikuje się nowy nabytek Legii, Marc Gual. Hiszpan nie otrzymał żadnej pozytywnej noty, a za to jedną negatywną. Na pewno nie tak wszyscy wyobrażali sobie początek przygody napastnika w stołecznym klubie. Obok Guala z takimi samymi ocenami plasuje się Jurgen Celhaka.



Pełna klasyfikacja:



Rafał Augustyniak - 3

Paweł Wszołek - 2

Bartosz Slisz - 2

Juergen Elitim - 2

Tomas Pekhart - 2 / 1

Kacper Tobiasz - 2 / 1

Ernest Muci - 1

Blaz Kramer - 1

Artur Jędrzejczyk - 1 / 1

Radovan Pankov - 1 / 1

Yuri Ribeiro - 1 / 1

Patryk Kun - 1 / 1

Marc Gual - 1

Jurgen Celhaka - 1

Josue - 2