Nowe legijne graffiti: 63 dni chwały (306)

1 sierpnia to jeden z najważniejszych dni dla każdego warszawiaka. Data ta jednocznacznie kojarzy się z rocznicą Powstania Warszawskiego, które już na zawsze zmieniło nasze miasto. Każdego roku niezliczone ilości ludzi oddają cześć Bohaterom walczącym za naszą wolność. UZL z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, przygotowali nowe graffiti z serii "PamiętaMY". Czarno-biała praca przedstawia trzy postaci, a całość uzupełnia biało-czerwony napis "63 dni chwały".

