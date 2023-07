Legioniści w rocznicę mordu na Kruczku i likwidacji więzienia na Pawiaku

Muranowscy Legii Fani w dniu 30 lipca zapalili znicze pod miejscem pamięci w 79. rocznicę likwidacji więzienia na Pawiaku. Tego samego dnia legioniści z Zielonki oraz Marek wzięli udział w obchodach 79. rocznicy mordu na Kruczku, które miały miejsce przy pomniku rozstrzelanych mieszkańców Marek i Zielonki nad jeziorem Kruczek. Wcześniej fani Legii odpowiednio uprzątnęli i udekorowali miejsce pamięci. Egzekucje wśród mieszkańców Marek, Pustelnika, Zielonki i Strugi przeprowadzili Niemcy 30 lipca 1944 roku, niedaleko jeziorka Kruczek (jezioro Czarne, Czarniak). Ten masowy mord był odwetem okupanta za akcje zbrojne przeprowadzone przez Armię Krajową w Strudze i Zielonce, w wyniku których zginęło i zostało rannych kilku żołnierzy niemieckich. Dokładnej liczby zamordowanych nie udało się ustalić. Różne źródła i relacje ustne szacują ją na 50 do 148. Udało się ustalić 48 nazwisk.

